日韓ボーイズグループ・KJRGL（カジャーグル）1st EP『prelude~the brilliant blue』詳細発表

■初回特典DVDには、メンバーの練習生期間の映像とカウントダウン・ボイスログを収録

オーディション(プデュ2、BOYS PLANET、TORA PROJECT)や練習生としての経験を経て、先日デビューを果たした日韓ボーイズグループKJRGL(カジャーグル)。このたび、11月27日にリリースとなる1st EP『prelude~the brilliant blue』の追加詳細が発表された。

グループ名の由来を【くじら】に持つKJRGLが、プレデビュー曲「prologue~the deepest blue」、デビュー曲「overture~The deepest blue」と、続けて発表してきた海中三部作の最終章となる「prelude~the brilliant blue」。

EPに収録されるデビュー曲の日本語バージョン「overture~the blue wave(japanese ver.)」が、10月2日0時より配信スタート、その他の収録曲にまつわる詳細は後日発表となる。

初回生産限定盤のDVDには、メンバーが<House of Trainees>として過ごしてきた練習生期間を振り返る映像に、プレデビューまでの50日をカウントダウンしたボイスログをコラージュした『The Days of House of Trainees』を収録。デビューに向けて懸命に準備し、夢中に毎日を過ごしたメンバーの姿が刻まれている。

併せて商品の仕様や特典、店舗別特典も発表。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

現在、KJRGLのメンバーは、12月23日に開催される『KJRGL DEBUT LIVE <KJRGlad to sea you!!>』の準備に余念がない。10月2日よりプレイガイド先行受付がスタート。ぜひ彼らの初めての瞬間に立ち会おう。

リリース情報

2024.09.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「overture~the blue wave」

2024.11.27 ON SALE

EP『prelude~the brilliant blue』



ライブ情報

『KJRGL DEBUT LIVE <KJRGlad to sea you!!>』

12/23(月)東京・Spotify O-WEST

KJRGL OFFICIAL SITE

https://kjrgl.com/