¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤·¥Ð¥¹¤ò»ß¤á¤ëÅ¥¿ìÃËÅÐ¾ì¡Ö¥É¥¢³«¤±¤í¡ª¡×·Ù»¡¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¸¡µó¡¡´Ú¹ñ
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Î·Ù»¡¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ë1Âæ¤Î¥Ð¥¹¡£
Â¾¤Î¼Ö¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ð¥¹¤¬Ää¼Ö¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¸½¾ì¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦¤Øº¸¤Ø¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¹õ¤¤Éþ¤ÎÃË¤Î»Ñ¡£
Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¤ò²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÄÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡Ö¥É¥¢¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤ò¾è¤»¤ë¤è¤¦Ë½¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬Áö¤ëÆ»Ï©¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¥Ð¥¹¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âç»ö¸Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡£
·Ù»¡¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃË¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ç¥Ð¥¹¤ò»ß¤á¤¿ÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥¹¤ÏÃË¤Î²È¤ÎÊý¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£