日韓ボーイズグループKJRGL、1st EPの詳細を発表…練習生期間の映像も収録

オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2」「BOYS PLANET」「TORA PROJECT」や、練習生としての経験を経て、先日デビューを果たした日韓ボーイズグループKJRGLが、11月27日にリリースする1st EP「prelude〜the brilliant blue」の追加詳細を発表した。グループ名の由来を「くじら」に持つKJRGLが、プレデビュー曲「prologue〜the deepest blue」、デビュー曲「overture〜The deepest blue」と、続けて発表してきた海中三部作の最終章となる「prelude〜the brilliant blue」。EPに収録されるデビュー曲の日本語バージョン「overture〜the blue wave(japanese ver.)」が今夜0時より配信スタート。その他の収録曲にまつわる詳細は後日発表される。

初回生産限定盤のDVDには、メンバーが“House of Trainees”として過ごしてきた練習生期間を振り返る映像に、プレデビューまでの50日をカウントダウンしたボイスログをコラージュした「The Days of House of Trainees」を収録。デビューにむけて懸命に準備し、夢中に毎日を過ごしたメンバーの姿が刻まれている。また、併せて商品の仕様や特典、店舗別特典も発表となった。現在、KJRGLのメンバーは12月23日に開催される「KJRGL DEBUT LIVE <KJRGlad to sea you!!>」の準備に励んでいる。明日からプレイガイド先行受付がスタート。彼らの初めての瞬間に立ち会ってみてはいかがだろうか。

■リリース概要

1st EP「prelude〜the brilliant blue」

2024年11月27日(水)リリース

購入サイト一覧はこちら



デビューシングル「overture〜the blue wave(japanese ver.)」

配信サイト一覧はこちら



【初回生産限定盤】CD+DVD(BVCL-1435〜1436)

¥5,500(税込)



<内容>

・DVD(「The Days of House of Trainees」他、MV収録予定)

・キャラメルBOX仕様

・フォトブック24P

・フォトカード

TypeA:6枚セット(全3種からランダム1種封入)

TypeB:1枚(全6種からランダム1枚封入)



【通常盤初回仕様】CD(BVCL-1437)

¥3,000(税込)



<内容>

・フォトカード

TypeC:1枚(全6種からランダム1枚封入)

TypeD:1枚(全6種からランダム1枚封入)



【共通特典】

・購入者特典抽選応募シリアルコード封入(詳細後日発表)



【店舗別特典:対象店舗/特典内容】

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):ポストカード(6種ランダム)

・楽天ブックス:メンバー別ランダムアクリルキーホルダー

・HMVブックス:ランダムソロフォトカード

・Amazon.co.jp:ランダム スマホサイズステッカー

・セブンネットショッピング:缶バッジ

・拠点特典:オリジナルステッカー



■イベント情報

「KJRGL DEBUT LIVE<KJRGlad to sea you!!>」

【日時】

2024年12月23日(月)開場18:00 / 開演19:00



【会場】

渋谷 Spotify O-WEST

(終演後メンバーによるお見送り有)



【チケット料金】

スタンディング:\6,000円(税込 / ドリンク代別)

当日券:\6,500円(税込 / ドリンク代別)



【チケット受付】

10月2日(水)12:00〜10月14日(月)23:59迄



<プレイガイド先行受付>

・イープラス

・ぴあ

・ローソンチケット



■関連リンク

KJRGL 公式HP