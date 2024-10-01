¸©¤Î¿·¤·¤¤Áí¹çÂÎ°é´Û¡¡¸©µÄ²ñ¤ÇÆþ»¥ÉÔÄ´¼õ¤±ÀÑ»»¤Î´Å¤µ»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©¤Î¿·¤·¤¤Áí¹çÂÎ°é´Û¤ò¤á¤°¤ê¡¢À°È÷»ö¶È¤ÎÆþ»¥¤¬Àè·î¡¢ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢1Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢µÄ°÷¤«¤é¸©¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ ³°±ò¾¡Â¢µÄ°÷¡Ë¡Ö¿Í·ïÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¸©¤Î¿·¤¿¤ÊÁí¹çÂÎ°é´Û¡á¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î27Æü¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Æþ»¥»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¼Âà¤·¡¢Æþ»¥¤ÏÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤é¤Ë5000Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢»ö¶ÈÈñ313²¯±ß¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ»¥ÉÔÄ´¤ò¼õ¤±¡¢1Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÎÊ¸¶µ´Ñ¸÷°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤«¤é¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©Ì±Ï¢¹ç ±§ÅÔ·Ã»ÒµÄ°÷¡Ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ê313²¯±ß¤ò¡ËÀÑ»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ê¸©¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÀ°È÷²Ý À¾ÇîÉ×²ÝÄ¹¡Ë¡ÖÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÉÔÄ´¤ÏÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ ³°±ò¾¡Â¢µÄ°÷¡Ë¡Ö¡ÊÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¡Ë5126Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸©¼¹¹ÔÉô¤Ï¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸©¤Ïº£¸å¡¢¼Âà¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤é¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢À°È÷Èñ¤ÎÁý³Û¤äÀ°È÷¼êË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤â´Þ¤á¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦