ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦½õÀ®¶â¤Ê¤É»Ù±çºö¤Î¼þÃÎ¤ò¡¡ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤È¸©¤¬·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡ÚÆÁÅç¡Û
10·î1Æü¸á¸å¡¢ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤ÎÃÝÃæ°ê»Ò¶ÉÄ¹¤ÈÆÁÅç¸©Ï«Æ¯¸ÛÍÑÀ¯ºö²Ý¤ÎÆüÌîµ®Èþ»ÒÉû²ÝÄ¹¤¬¡¢ÆÁÅç¸©Æâ´ë¶ÈÌó170¼Ò¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÆÁÅç¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤òË¬¤ì¡¢ÎÓ¹áÍ¿»Ò²ñÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦½õÀ®¶â¤Ê¤É¤Î»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î¤«¤éÆÁÅç¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬»þµë980±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤ÈÆÁÅç¸©¤¬½é¤á¤Æ¹çÆ±¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¡ÊºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¶È¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÏ¡ÂñÀ¸¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÊÆÁÅçÏ«Æ¯¶É ÃÝÃæ°ê»Ò¶ÉÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Á³ÊÅ¾²Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤Ï¡¢10·î4Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÁÅç¸©Æâ7¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£