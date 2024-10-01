½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Ç¡ÈÌë´Ö¤ÎÏ©¾å°û¤ß¡ÉÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡¡Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¸á¸å6»þ¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤Ç¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÄÌÇ¯¶Ø»ß¤ÏÁ´¹ñ½é
Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤éÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌë´Ö¤ÎÏ©¾å°û¼ò¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¶è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÏ©¾å°û¼ò¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï©¾å°û¼ò¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤ÎÊüÃÖ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¾òÎã¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢1Æü¤«¤é½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸á¸å6»þ¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤Ç¡¢Ï©¾å¤ä¸ø±à¤Ê¤É¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î°û¼ò¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤ÇÏ©¾å°û¼ò¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£