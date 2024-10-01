vistlip、約3年ぶりのアルバムを2025年1月リリース決定
vistlipが2025年1月8日、約3年ぶりのニューアルバムをリリースすることが決定した。
◆vistlip 画像
9月リリースの新曲「B.N.S.」は、結成18年目の彼らの音楽面に進化がうかがえる仕上がりとなった。ニューアルバムは現在レコーディングとのこと。アルバムの仕様がタイトル等に先駆けて発表となった。
アルバムは全3形態。FC会員向けの完全生産限定盤、DVD付き一般流通盤vister、CDのみの一般流通盤lipperとなる。完全生産限定盤には、2024年7月7日にZepp DiverCityで開催された＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞公演が収録されたBlu-rayに加え、配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」を収録したCDが付属する。ライブの映像化は2018年初頭リリースの『vistlip 10th Anniversary Live [Guns of Liberty]』以来7年ぶり。こちらはOfficial Fan Club V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員のみが入手可能であり、会員サイトでの購入受付は本日10月1日より。
vistlipは、12月19日に東京・池袋EDGEで＜V.I.P. LiST Limited Live＞を開催することが発表となったほか、2025年1月には東名阪ツアー＜vistlip ONE MAN TOUR 2025＞を開催することが決定している。
■アルバム『タイトル未定』
【完全生産限定盤 ※FC会員限定盤(2CD+Blu-ray)】
DCCA-134〜136 16,500円(税込)
・配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」を収録した特典CD
・2024年7月7日に開催された＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞を完全収録した特典Blu-ray
・ブックレット＆スリーブケース仕様
・トレーディングカード(全10種ランダム)
※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST 会員限定ページより購入受付中
FC入会：https://www.vistlip.com/pages/fanclub-all
・V.I.P. LiST 特典：実写アクリルスタンド(集合)
・MEMBERS LiST 特典：卓上カレンダー
【vister ※一般流通盤(CD+DVD)】
DCCA-137〜138 4,620円(税込)
・特典DVD
・トレーディングカード(全10種ランダム)
【vister ※一般流通盤(CD)】
DCCA-139 3,850円(税込)
・トレーディングカード(全10種ランダム)
■＜vistlip ONEMAN TOUR [PRE-ORDER]＞
09月15日(日) 宮城・仙台darwin
09月21日(土) 石川・金沢AZ
09月22日(日) 長野・長野CLUB JUNK BOX
09月28日(土) 千葉・柏PALOOZA
10月13日(日) 京都・京都ARCDEUX
10月19日(土) 北海道・札幌SPiCE
10月20日(日) 北海道・札幌SPiCE
10月27日(日) 福岡・福岡DRUM Be-1
▼チケット
前売：6,500円(税込)
※スタンディング
※ドリンク代別途
https://www.vistlip.com/posts/ticket/stdyum
■＜Devil's LINE [NERO] -Black Outfit Only-＞
▼チケット
前売：6,500円 (税込)
※ドリンク代別途
※スタンディング
一般発売：10月5日(土)10:00https://www.vistlip.com/posts/ticket/wzncrg
■＜V.I.P. LiST Limited Live＞
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【オフィシャルFC先行：V.I.P. LiST(年額)先行】
受付期間：2024年10月12日(土)12:00より開始予定
■＜vistlip ONE MAN TOUR 2025＞
1月11日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand
1月12日(日) 大阪・BIG CAT
1月18日(土) 東京・Zepp Shinjuku
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【オフィシャルFC先行：V.I.P. LiST(年額)先行】
受付期間：2024年10月27日(日)21:00開始予定
■CD SINGLE「B.N.S.」
【通販限定盤】DCCA-1134
通販：https://www.maverick-stores.com/vistlip/
・オリジナル巾着パッケージ
・封入特典：トレーディングカード(ランダム全10種)
▼収録曲
1.B.N.S.
2.Pavê au chocolat [シュレーディンガーの猫ver.]
【会場限定盤】DCCA-1135
＜vistlip ONEMAN TOUR［PRE-ORDER］＞会場物販限定販売
・クラフト封筒パッケージ
・封入特典:トレーディングカード(ランダム全10種)
▼収録曲
1.B.N.S.
2.Pavê au chocolat [シュレーディンガーの猫ver.]
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