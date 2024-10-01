vistlipが2025年1月8日、約3年ぶりのニューアルバムをリリースすることが決定した。

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9月リリースの新曲「B.N.S.」は、結成18年目の彼らの音楽面に進化がうかがえる仕上がりとなった。ニューアルバムは現在レコーディングとのこと。アルバムの仕様がタイトル等に先駆けて発表となった。

アルバムは全3形態。FC会員向けの完全生産限定盤、DVD付き一般流通盤vister、CDのみの一般流通盤lipperとなる。完全生産限定盤には、2024年7月7日にZepp DiverCityで開催された＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞公演が収録されたBlu-rayに加え、配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」を収録したCDが付属する。ライブの映像化は2018年初頭リリースの『vistlip 10th Anniversary Live [Guns of Liberty]』以来7年ぶり。こちらはOfficial Fan Club V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員のみが入手可能であり、会員サイトでの購入受付は本日10月1日より。

なお、開催中の＜vistlip ONEMAN TOUR［PRE-ORDER］＞より10月の札幌および福岡公演に合わせて各地での購入者対象イベントもスタートする予定だ。詳細は後日改めて発表されるとのこと。

vistlipは、12月19日に東京・池袋EDGEで＜V.I.P. LiST Limited Live＞を開催することが発表となったほか、2025年1月には東名阪ツアー＜vistlip ONE MAN TOUR 2025＞を開催することが決定している。

■アルバム『タイトル未定』

2025年1月8日リリース

【完全生産限定盤 ※FC会員限定盤(2CD+Blu-ray)】
DCCA-134〜136　16,500円(税込)
・配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」を収録した特典CD
・2024年7月7日に開催された＜vistlip 17th Anniversary LIVE［Periodical Cicada］＞を完全収録した特典Blu-ray
・ブックレット＆スリーブケース仕様
・トレーディングカード(全10種ランダム)
※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST 会員限定ページより購入受付中
FC入会：https://www.vistlip.com/pages/fanclub-all　
・V.I.P. LiST 特典：実写アクリルスタンド(集合)
・MEMBERS LiST 特典：卓上カレンダー

【vister ※一般流通盤(CD+DVD)】
DCCA-137〜138　4,620円(税込)
・特典DVD
・トレーディングカード(全10種ランダム)

【vister ※一般流通盤(CD)】
DCCA-139　3,850円(税込)
・トレーディングカード(全10種ランダム)

■＜vistlip ONEMAN TOUR [PRE-ORDER]＞

09月14日(土)　埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3
09月15日(日)　宮城・仙台darwin
09月21日(土)　石川・金沢AZ
09月22日(日)　長野・長野CLUB JUNK BOX
09月28日(土)　千葉・柏PALOOZA
10月13日(日)　京都・京都ARCDEUX
10月19日(土)　北海道・札幌SPiCE
10月20日(日)　北海道・札幌SPiCE
10月27日(日)　福岡・福岡DRUM Be-1
▼チケット
前売：6,500円(税込)
※スタンディング
※ドリンク代別途
https://www.vistlip.com/posts/ticket/stdyum

■＜Devil's LINE [NERO] -Black Outfit Only-＞

11月15日(金)　東京・渋谷WWW X
▼チケット
前売：6,500円 (税込)
※ドリンク代別途
※スタンディング
一般発売：10月5日(土)10:00https://www.vistlip.com/posts/ticket/wzncrg

■＜V.I.P. LiST Limited Live＞

12月19日(木)　東京・池袋EDGE
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【オフィシャルFC先行：V.I.P. LiST(年額)先行】
受付期間：2024年10月12日(土)12:00より開始予定

■＜vistlip ONE MAN TOUR 2025＞

▼2025年
1月11日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand
1月12日(日) 大阪・BIG CAT
1月18日(土) 東京・Zepp Shinjuku
▼チケット
前売 6,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【オフィシャルFC先行：V.I.P. LiST(年額)先行】
受付期間：2024年10月27日(日)21:00開始予定

■CD SINGLE「B.N.S.」

9月14日(土)よりライヴ会場と通販で発売
【通販限定盤】DCCA-1134
通販：https://www.maverick-stores.com/vistlip/
・オリジナル巾着パッケージ
・封入特典：トレーディングカード(ランダム全10種)
▼収録曲
1.B.N.S.
2.Pavê au chocolat [シュレーディンガーの猫ver.]

【会場限定盤】DCCA-1135
＜vistlip ONEMAN TOUR［PRE-ORDER］＞会場物販限定販売
・クラフト封筒パッケージ
・封入特典:トレーディングカード(ランダム全10種)
▼収録曲
1.B.N.S.
2.Pavê au chocolat [シュレーディンガーの猫ver.]



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