¡ÚME:I¡ÛÆü¥×È¯11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×♡ 2ND SINGLE¡ØHi-Five¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ª
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿11¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢2ND SINGLE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡
Check! 2ND SINGLE¡ÖHi-Five¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
COCORO¡§¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØHi-Five¡Ù¤Ï²Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¡£¥µ¥Ó¤Ï°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
KEIKO¡§Á´ÂÎÅª¤Ë¥¡¼¤¬¹â¤á¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¶Ê¤ÎÄù¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RAN¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç2ÈÖ¤ÎKEIKO¤Î¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ç´ÊÃ±¤Ê¥À¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢º£Î®¹Ô¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆTikTok¤Ê¤É¤Ë¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
SUZU¡§¥À¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¹ë²÷¡ª¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÂç¤Ö¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ó¤Î»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
COCORO¡§¥é¥¹¥µ¥Ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÈHi-Five¡É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
SHIZUKU¡§MV¤Ï¥í¥±»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀþ¹á²Ö²Ð¤ò¤·¤Æ¡¢Æ÷¤¤¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯²Æ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤Ê»ä¤¿¤Á¤È¡¢²Æ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ï¤µ¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤ËÌÀ¤ë¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZU¡§MV¤ÎºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÈRAN¡¢MOMONA¡¢MIU¡¢KEIKO¤Î5¿Í¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÍÙ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¿¶¤ê¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RAN¡§ºÙ¤«¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ëMV¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤è¤ê±éµ»¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SHIZUKU¡§¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ØCookie Party¡Ù¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¶Ê¡£²Ä°¦¤¤²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØOur Diary¡Ù¤Ï¥¨¥â¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç²Æ¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤ë½Ö´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AYANE¡§¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬²Æ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò°ì½ï¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
RINON¡§¡ØHi-Five¡Ù¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
MOMONA¡§¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°¤È¸å¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TSUZUMI¡§»ä¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢¥«¥á¥é¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊÑ´é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¼¤Ò¡ª
KOKONA¡§ÅÐ¹»¤¹¤ë¤È¤¤äÆüÃæ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MIU¡§º£²ó¤Ï¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ò»ä¤ÈRAN¤Á¤ã¤ó¤ÈKEIKO¤Î3¿Í¤ÇÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¤È¤âÀ¼¼Á¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ¼¤¬²Ä°¦¤¤´ó¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥À¥ë¤½¤¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Check! ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
KEIKO¡§»Å»ö¤¬Í½Äê»þ´Ö¤è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤°¤ËOK¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ìÈ¯¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£
Check! ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
AYANE¡§¾¯¤·»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤âÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Check! ²Æ¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥±¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
KOKONA¡§¤à¤¯¤ß¤ò¤È¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
MIU¡§¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¡£ÆÃ¤ËÍÙ¤ë¤È´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬1Æü3¡Á4¥ê¥Ã¥È¥ë¤°¤é¤¤°û¤ß¤Þ¤¹¡£
Check! ²þ¤á¤Æ»×¤¦¡¢¤³¤Î11¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
MOMONA¡§Ç¯Îá¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦11¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄ¹¤±¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Êä¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ½õ¤±¤¢¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
More! 2ND SINGLE¡ÖHi-Five¡×
ME:I½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªÂÔË¾¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¶Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
ME:I¤È²á¤´¤¹º£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ºÇ¹â¤ËHOT¤Ê²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
ME:I
¤ß¡¼¤¢¤¤¡üÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿11¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¡£º£Ç¯4·î17Æü¤ËDEBUT SINGLE¡ÖMIRAI¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC¡Ù¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¡£6.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
COCORO
¤³¤³¤í¡ü2000Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¤ä¤µ¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÇ¯Ä¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£
MIU
¤ß¤¦¡ü2002Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£°µÅÝÅª¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
MOMONA
¤â¤â¤Ê¡ü2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ME:I¤ÎÍê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÇ½ª1°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¡£
RAN
¤é¤ó¡ü2004Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ME:I¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¿¶ÉÕ»Õ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤¢¤¤´°À®¤µ¤»¤¿¡£
SHIZUKU
¤·¤Å¤¯¡ü2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀ¼³Ú¤Ç³Ø¤ó¤À¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê²Î¾§Ë¡¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯²ÎÀ¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤â¿Íµ¤¡£
AYANE
¤¢¤ä¤Í¡ü2005Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤È¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÁÇ´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â´Å¤¤²ÎÀ¼¤Ë¾ÂÍî¤Á¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£
KEIKO
¤±¤¤¤³¡ü2005Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¸ÄÀÅª¤ÊÄã²»¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç°é¤Ã¤¿Âç¤é¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
KOKONA
¤³¤³¤Ê¡ü2006Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÅ·Á³¤Ê¤È¤³¤í¤â°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¡£
RINON
¤ê¤Î¤ó¡ü2006Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£¥À¥ó¥¹¡¦²Î¤È¤â¤ËÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢½÷»Ò¤¬Æ´¤ì¤ëÇ´é¤ÎÉ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Å·À¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
SUZU
¤¹¤º¡ü2006Ç¯12·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¤æ¤ë¤Õ¤ï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò¤â¤ÄºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë17ºÍ¡£ÆÃµ»¤Ï¶õ¼ê¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
TSUZUMI
¤Ä¤Å¤ß¡ü2007Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤âÆÀ°Õ¡£¥À¥ó¥¹¤ä¿ÍÊÁ¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇÇ¯¾¯¡£
»£±Æ¡¿º£¾ë½ã ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬ÌÚ²¼°½ ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÆâÅÄÀô¡¢Á°Àî¹á¿¥¡¢Â¼¾¾°¡¼ù¡¢ÃÓ¸ÍÄ«ÅÔ¡¢¸ÅÀî¤á¤°¤â¡¢¸ÍÅÄ¾®Àã ¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´µ×´ÖÍµ»Ò¡¢»³¸ý¾¼»Ò