米俳優のハル・ベリー(58)さんが2024年9月29日(現地時間28日)、インスタグラムで「フェイク」のわき毛をつけた姿を公開した。

ベリーさんは、2002年公開の「007 ダイ・アナザー・デイ」ではボンドガールをつとめたほか、「X-MEN」シリーズや「キャットウーマン」で知られる。

新作ホラースリラー映画「Never Let Go」に出演

ベリーさんはアメリカで公開されている新作ホラースリラー映画「Never Let Go(原題)」に出演。

インスタグラムでは、役どころについて「これまで演じた中でも、最も複雑なキャラクターの1人。『Never Let Go』は映画館で上映中です(One of the most complex characters I've had the pleasure of embodying. #NeverLetGo is in theaters everywhere!)」と紹介した。

今回、メイクルームで撮影した片腕を上げた鏡越しの自撮りを公開。フサフサのわき毛を披露したが、これは「フェイク」のようだ。メイク担当と思しき人と笑い合う動画もあった。さらに、ボサボサのヘアスタイルや金髪のショートカットスタイル、タトゥーの入った腕などもシェアした。

この投稿に対しては、次のようなコメントが寄せられている。

「なんてことだ、生き物かと思った!!!!!」

「彼女は映画のためにそれをやっているの?」

「毛深いベリー!映画を見るのが待ちきれない!」

「ハルがワキジャングルを生やし始めたのかと思った。とても面白い、笑!!!」