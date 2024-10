玉田志織さんのデジタル限定写真集「玉田志織2nd写真集 as is Another Edition」(撮影:LUCKMAN)の配信がスタート。リリースイベントの開催も決定しました。



【写真】2018ユニチカマスコットガールも務めた玉田志織さん

玉田さんは2002年2月20日生まれ、2017年の第15回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。2024年4月には、6年ぶりとなる2nd写真集「as is」を発売しました。



今回発売される「玉田志織2nd写真集 as is Another Edition」は、ページ数の都合上「as is」への掲載を見送ったという至極のカットで構成されており、玉田さんの新たな魅力を発見できる1冊となっています。10月5日に開催予定のリリースイベントでは本人とツーショットチェキが撮影できます。



【玉田志織さんプロフィル】

たまだしおり 2002年2月20日生まれ、宮城県出身 血液型:A型 オスカープロモーション所属 身長163センチB83W56H86 趣味:ギター、カラオケ 特技:ヒップホップダンス X:@tamada_shiori Instagram:tamada_shiori_official