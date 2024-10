岸谷五朗・寺脇康文と豪華出演者によるエンターテインメントショー 　大黒摩季、小関裕太ら第一弾出演者が発表

2024年12月1日(日)日本武道館にて開催される「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」の第一弾出演者が解禁となった。

1993年、岸谷五朗の呼びかけにより、エイズ啓発を目的としたチャリティコンサートとして誕生した「Act Against AIDS『THE VARIETY』」。以降、2018年までの間に26回のコンサートを寺脇康文とともに様々なゲストを迎えて開催されてきた。その後、エイズ啓発という当初の目的から大きな前進があり、2020年12月より、“一人でも多くの子供たちとその未来を守りたい”と、貧困、難病、教育問題など多くの困難に立ち向かう子供たちへの支援を目的とした、「Act Against Anything『THE VARIETY』」として新たなスタートを切った。

「Act Against Anything」として第3回目の開催となる今年の「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」は、遂にAAAの聖地、日本武道館に戻って開催。新たなスタートを切った2020年のAAAは、コロナ禍のため無念の無観客開催となり、第2回目の2022年はパシフィコ横浜 国立大ホールで開催したため、日本武道館での開催は実に4年ぶりとなる。

出演には、舞台、ドラマ、映画と多方面に活躍している猪塚健太。2016年の初出演以来8年ぶりの出演となるシンガーソングライターの大黒摩季。演出や振付だけでなく、キャストとしても活躍している大村俊介(SHUN)。ドラマ・舞台など注目作への出演が続き、最近はフォトグラファーとしても活躍している小関裕太。1994年からAAAの活動に参加し、本プロジェクトには欠かせない存在にもなっている、今年デビュー40周年を機に「爆風スランプ」が再集結して話題を集めた、サンプラザ中野くん・パッパラー河合。数多くの舞台に出演し、地球ゴージャス作品ではお馴染みの杉山真梨佳、中村百花。舞台・ドラマで主演を務めるなど、着実に活躍の幅を広げている新原泰佑。俳優・振付師として、多彩な経歴と実力の持ち主である藤林美沙。

岸谷五朗よりコメントが到着した。

岸谷五朗コメント

武道館を揺るがすミュージシャン続々参戦!

とんでもない異業種のまさかの強者達(つわものたち)の乱入に大混乱!

必死の地球ゴージャス!30周年ガラコンサートに俳優陣大集結!

AAA始まって以来のキャスト数でお送りするビッグライブ!

さあ!皆さま、こぞって武道館に集結してください!

皆んなの力で、世界の平和を祈り、一人でも多くの子供たちが笑顔になれるように、本気のチャリティーいたしましょう!

心から、よろしくお願いいたします!

武道館でお待ちしております。