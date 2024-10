ジェジュン＆SAY MY NAME出演「iNKODE to PLAY」をLeminoで日本独占配信が決定！

映像配信サービスLemino(R)において、10月6日(日)に幕張メッセイベントホールで開催される「iNKODE to PLAY」でのジェジュンのパフォーマンスが日本独占生配信される。また、生配信終了後から随時見逃し配信も予定。さらに、10月17日(木)から開始する編集版見逃し配信では、10月に韓国でデビューするSAY MY NAMEの世界初パフォーマンスも公開。「iNKODE to PLAY」は、K-POPアーティストのジェジュンが設立した事務所iNKODEの日本法人「iNKODE JAPAN」が初めて主催するライブ公演だ。

「ジェジュンが魅せる“音楽の祭典”とiNKODEの“未来”」をコンセプトに、彼がプロデュースを手がけ、10月に韓国でデビュー予定のSAY MY NAMEの参加が決定。今、話題沸騰中の7人組ガールズグループで、本イベントでのパフォーマンスは、記念すべき世界初パフォーマンスとなる予定だ。韓国でのデビュー前ながら、今新人ガールズグループの中で特に注目されている話題沸騰中のグループのステージを10月17日(木)からの見逃し配信で楽しめる。

■公演情報

「iNKODE to PLAY」

生配信日時:2024年10月6日(日)16:00〜(開場:15:30)

見逃し配信:2024年10月6日(日)19:00予定〜2024年10月17日(木)18:00

※SAY MY NAME出演パートなし



出演:ジェジュン、SAY MY NAME



※10月6日(日)の生配信および10月16日(水)までの見逃し配信はジェジュン出演パートのみ。SAY MY NAMEの出演パートは10月17日(木)〜の編集版の配信で公開されます。生配信および10月16日(水)までの見逃し配信におけるSAY MY NAMEの出演パートは、ジェジュンの過去ライブ映像をお楽しみいただけます。



【編集版】見逃し配信:2024年10月17日(木)18:00〜2024年10月27日(日)23:59

※SAY MY NAME出演パートあり



販売期間:2024年10月1日(火)18:00〜2024年10月27日(日)21:30

販売価格:通常価格3,960円(税込)

※別途システム利用料330円(税込)をいただきます

購入方法:Leminoチケット公式サイト

※本配信チケットをご購入の方は、生配信、見逃し配信および【編集版】見逃し配信いずれもご視聴いただけます。



■関連サイト

「Lemino」サービスサイト