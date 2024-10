【秋マン!!2024】開催期間:10月1日~11月5日

集英社は、キャンペーン「秋マン!!2024」を本日10月1日より11月5日にかけて開催している。

「秋マン!!」は集英社のコミックス作品を中心に、様々な取り組みを実施するキャンペーン。およそ1カ月間にわたって実施される予定で、期間を4つに分けて対象作品を無料公開するものや、キャラクターから好みのマンガを見つけるものなど、特設ページ上で様々なコンテンツが用意されている。

また、各電子書店ではこれに合わせて対象作品を最大50%オフで販売される。

□「秋マン!!2024」のページ

