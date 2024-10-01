TVer、「24時間ニュースライブ」配信開始
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」が、10月1日から、「24時間ニュースライブ」の配信を開始した。
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「24時間ニュースライブ」では、日本テレビ『日テレNEWS24」、TBS『TBS NEWS DIG Powered by JNN』、フジテレビ『FNNフジテレビNEWS24！』と連携し、24時間のニュースライブコンテンツが配信される。
また、ドラマやバラエティ、アニメなどの番組カテゴリごとにトップ画面が表示できる「カテゴリ機能」に、報道・情報コンテンツをまとめて表示する「ニューストップ」が新設された。リアルタイムに情報を発信する「24時間ニュースライブ」だけでなく、ニュース解説コンテンツの見逃し配信（以下、VOD）も含め、報道・情報コンテンツの配信が強化される。
※「24時間ニュースライブ」はChromecastでは視聴不可。また、日本テレビ「日テレNEWS24」はテレビアプリでは視聴不可
TVer「24時間ニュースライブ」：https://tver.jp/specials/24news
（文＝リアルサウンド編集部）