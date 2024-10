『ヴェノム：ザ・ラストダンス』新場面写真6点公開、先行上映ラージフォーマット情報も到着

“俺たち”の最後。大ヒットシリーズの完結編『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の先行上映ラージフォーマット情報が届けられた。場面写真も公開されている。

全国公開の2024年11月1日(金)に先駆けて、『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は10月25日(金)、26日(土)、27日(日)に、Filmed for IMAX、Dolby Cinema(字幕版)にて先行上映されることが決定。壮大な臨場感とともに一足早くご堪能いただきたい。

新たに届けられた場面写真は、ヴェノムがエディを介して馬に寄生する「馬ヴェノム」のシーンや、“悪”のオーラ全開で今にも人間を喰らいそうなヴェノムのほか、水中で何者かに襲われているヴェノムなど、様々なシーンのヴェノムとエディが収められた6点。

Venom: The Last Dance Venom: The Last Dance

喧嘩を繰り返しながらもなんとか共存してきた地球外生命体シンビオートのヴェノムとエディ。新たに公開された「俺たちは・・・」予告でも2人の関係性は健在で、「俺たちはヴェノムだ」の決めゼリフを息ピッタリには言えず、デコボコバディっぷりを披露している。一心同体となった2人の今までの軌跡が映像内で描かれているが、果たして2人に待ち受ける運命とは?先日全世界で解禁されたファイナル予告映像では、最凶最大の敵、シンビオートの創造主“ヌル”の姿への驚きの声や本作の内容を考察する声などで大盛り上がり。その全貌を観られるのが待ちきれない。



『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は2024年10月25日(金)26日(土)27日(日)Filmed for IMAX®、Dolby Cinema®にて先行上映(字幕版)。11月1日(金)全国公開。Filmed for IMAX®/Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/ScreenX with Dolby Atmos®(全て字幕版のみ)、2D/MX4D®/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)。