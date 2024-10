【「Starfield」:拡張コンテンツ「Shattered Space」】対応プラットフォーム:Xbox Series X|S/PC10月1日 配信開始

Bethesda Game Studiosは、RPG「Starfield」の新規ストーリー拡張コンテンツ「Shattered Space」を10月1日よりXbox Series X|S/PCにて配信開始した。

「Shattered Space」では、ヴァルーン家の本拠地、人の手によって制作された新たな惑星ヴァルーン・カイへ足を踏み入れる。そして、「グレート・サーペント」と呼ばれる神を信奉する者たちを取り巻く謎を解き明かし、崩壊寸前の社会を危機から救い出す物語が展開される。

また、新たな強敵が登場するほか、本DLC限定のユニークな武器、宇宙服、装備なども入手できる。

「Starfield」のPremium EditionまたはConstellation Editionでは購入特典として「Shattered Space」を受け取ることができる。

なお、Standard Editionの場合は、Digital Premium Upgrade を購入することで「Shattered Space」のプレイができる。加えて、デジタルアートブック、オリジナルサウンドトラック、1,000Creationクレジット、Constellation Skin Pack などのデジタルアイテムも利用できる。

In the end, all will serve the Great Serpent. #Starfield's first story expansion, Shattered Space, is available now!https://t.co/4wzAK9wyvl pic.twitter.com/ixoIiT8nuI