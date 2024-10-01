¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¿·¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡©¡¡NYÂÚºßÃæ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼Å¹¤ò¶ËÈëË¬Ìä
¡¡Àè½µ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡£ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡õµ¤¸õ¥¦¥£¡¼¥¯´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¡¢¥¿¥È¥¥¡¼Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤Æü¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤â¡ª¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡TOWN¡õCOUNTRY¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥ê¥¦¥¹¡¦¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¤¬¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢²¦»Ò¤¬¥í¡¼¥ï¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈà¤ÎË¬Ìä¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤«¤é²¦»Ò¤¬Î©¤Áµî¤ë»Ñ¤ò¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦»Ò¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙ²á¤´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Daily Mail¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¸ø¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²¦»Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤Æü¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤â¡ª¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡TOWN¡õCOUNTRY¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥ê¥¦¥¹¡¦¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¤¬¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢²¦»Ò¤¬¥í¡¼¥ï¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈà¤ÎË¬Ìä¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤«¤é²¦»Ò¤¬Î©¤Áµî¤ë»Ñ¤ò¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦»Ò¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙ²á¤´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Daily Mail¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¸ø¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²¦»Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£