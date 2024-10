Xdinary Heroes、5thミニアルバム「LIVE and FALL」トラックリストを公開

Xdinary Heroesが、新曲「Night before the end」でカムバックする。彼らは今月14日の午後6時、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」を発売する。JYPは本日(1日)午後、公式SNSを通じてトラックリストイメージを掲載し、“次世代K-POPスーパーバンド”の音楽の可能性を予告した。トラックリストによると、ニューミニアルバムにはタイトル曲「Night before the end」をはじめ、「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」などの新曲と「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開された「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」まで、全8曲が収録される。

ゴニル、ジョンス、ガオン、O․de、ジュンハン、ジュヨンの6人のメンバーは、タイトル曲「Night before the end」をはじめ、5thミニアルバムに収録された多数の曲のクレジットに名を連ねた。デビュー曲「Happy Death Day」から4枚のミニアルバム、1枚のフルアルバムまで、いつもアルバムの制作に参加し、音楽的な能力と個性を積み重ねてきた彼らが届ける新曲に関心が集まっている。タイトル曲「Night before the end」は、JYPの先輩アーティストDAY6、TWICE、ITZYの代表曲を手掛けたK-POPのヒット曲メーカーであるイ・ウミン(collapsedone)が作曲と編曲に参加した。イ・ウミン(collapsedone)が手掛けた4thミニアルバムの収録曲「PLUTO」とデジタルシングル「Open♭eta v6.3」のタイトル曲「Save me」は、音楽ファンの間で話題となり、グループの“必聴曲”として挙げられており、Xdinary Heroesとイ・ウミン(collapsedone)の組み合わせに、再び期待が集まっている。この他にも、ニューミニアルバムにはシム・ウンジ、ホン・ジサン、VERSACHOI、イ・ヘソルなど、有力作家たちが参加し、完成度を高めた。Xdinary Heroesは今年、「2024 Xperiment Project」を展開し、ファンと音楽的な絆を築いた。デジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」で“ミュージックヒーロー”の無限の可能性を証明したとすれば、4月から9月まで計15回全回の全席完売を記録したコンサートシリーズ「Closed ♭eta」では、“公演マッチプ(美味しいお店)”の存在感を発揮した。カムバックに続き、11月15日〜17日の3日間、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて単独コンサートを開催し、秋をロックのエネルギーで彩る。Xdinary Heroesの5thミニアルバム「LIVE and FALL」は、14日午後6時にリリースされる。