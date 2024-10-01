「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 3」が2025年1月11日に発売。結束バンドメンバーのフィギュアも公開
【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 3】
2025年1月11日より順次発売予定
価格：1回800円
・A賞 後藤ひとり フィギュア
2025年1月11日より順次発売予定
価格：1回800円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 3」を2025年1月11日より順次発売する。価格は1回800円。
本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第3弾。主人公の後藤ひとりをはじめ、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の「結束バンド」メンバーが黒のジャケット姿でフィギュア化される。
その他、ポスターやちょこのっこフィギュア、ラバーコースター、アクリルマグネット、ステッカーセットなどがラインナップする。
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 1, 2024
フィギュア公開＆発売日決定！
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一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME ３
お待たせしました！
スポットライトがあたった結束バンドのメンバーをご覧ください！
2025年1月11日(土) より順次発売予定！
詳細はコチラ👉https://t.co/JZHqEvU5Ao#一番くじ #ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/ePl9Hwi8qb
ラインナップ
・A賞 後藤ひとり フィギュア
・B賞 伊地知虹夏 フィギュア
・C賞 山田リョウ フィギュア
・D賞 喜多郁代 フィギュア
・E賞 ポスター
・F賞 ちょこのっこフィギュア
・G賞 ラバーコースター
・H賞 アクリルマグネット
・I賞 ステッカーセット
・ラストワン賞 後藤ひとり フィギュア ラストワンver.
・ダブルチャンスキャンペーン 後藤ひとり フィギュア ラストワンver.
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス