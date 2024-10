¡ÚCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼­¡¡Û¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvsPSG¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óvs¥ß¥é¥ó¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É³«ºÅ

チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第2節が1日と2日に行われる。ここでは第2節1日目の1日に開催されるカードの展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第2節10/1(火)《25:45》ザルツブルク vs ブレストシュツットガルト vs スパルタ・プラハ《28:00》アーセナル vs パリ・サンジェルマンレバークーゼン vs ミランドルトムント vs セルティックバルセロナ vs ヤング・ボーイズ

インテル vs ツルヴェナ・ズヴェズダPSV vs スポルティングCPスロバン・ブラチスラヴァ vs マンチェスター・シティ◆アーセナル初勝利か、PSG連勝か

今節最注目カード。初戦のアタランタ戦ではインテンシティの高い一戦となったなか、守護神ラヤのPKストップで敵地から勝ち点1を持ち帰ったアーセナル。直近のプレミアリーグではレスター・シティ相手に2点を追いつかれる展開とされながらも4-2で勝ち切った。主将MFウーデゴールを欠くなか、レギュラーを争うFWトロサールとFWマルティネッリが同時起用されて共にレスター戦ではゴールと結果が出ているが、PSG戦でもライバル関係の二人がアベック弾となるか。一方、初戦のジローナ戦では終始苦戦するも相手GKのミスで終盤に決勝点を挙げ、1-0で辛勝したPSG。CL初出場チーム相手に手こずったが、直近のスタッド・レンヌ戦ではFWバルコラの全3ゴールに絡む活躍で快勝とした。こちらはジローナ戦でMFアセンシオを負傷で失ったが、レンヌ戦では代役のMFイ・ガンインが最前線でプレーして1ゴールと結果を出した。リーグ戦での勝利も取り戻して良好なチーム状態を維持するなか、CL連勝スタートを切れるか。◆レバークーゼン連勝か、ミラン初勝利か

アーセナルvsPSGに次ぐ今節の注目カード。初戦のフェイエノールト戦では試合巧者ぶりを発揮して敵地で4発快勝としたレバークーゼン。直近のバイエルン戦でも守勢の展開ながら1-1の引き分けに持ち込む狡猾さを見せた。試合状況を見ながら戦術を変えられる変幻自在さも併せ持つドイツ王者が攻撃的な姿勢を貫くミランを下してCL連勝スタートを切るか。対するミランはダービーでの勝利でフォンセカ監督の首がつながると、直近のレッチェ戦では前半終盤の3発で快勝。勢いに乗り始めているなか、レバークーゼンも叩いてこの勢いが本物であることを示せるか。打ち合いを挑んで好結果を得られれば今後が楽しみになってくる。◆ドルトムントに挑む古橋&前田のアベック弾連発に期待

初戦のスロバン・ブラチスラヴァ戦ではFW古橋亨梧とFW前田大然にアベック弾が生まれて5発圧勝としたセルティック。同じく先発したMF旗手怜央も前田のゴールをアシストと、日本人3選手が躍動した。チーム力でスロバン・ブラチスラヴァを上回るドルトムント相手にも日本人3選手の躍動は見られるか。対するドルトムントは初戦のクラブ・ブルージュ戦を途中出場MFバイノー=ギテンスの2発で白星スタートとした。そして直近のボーフム戦では2点差をひっくり返しての勝利と、シュツットガルト戦大敗を払拭する白星とした。CL連勝として次節レアル・マドリー戦に向かいたいところ。◆初勝利目指すシティ、インテル、バルセロナ一昨季の決勝カード、インテル相手にホームでゴールレスドローに終わったマンチェスター・シティは、スロバン・ブラチスラヴァとのアウェイ戦。インテル戦では見応えのある試合を演じたなか、続くアーセナル戦でチームの心臓であるMFロドリを失った。今季絶望の重傷を負ってしまったなか、直近のニューカッスル戦では勝ちきれずドローと流れが良くないが、格下のスロバン・ブラチスラヴァには必勝としたい。そのシティ相手に好機も幾つか生み出してのドローとしたインテルは、ツルヴェナ・ズヴェズダと対戦。ミラノ・ダービーに敗れて心配されたが、直近のウディネーゼ戦では主砲ラウタロに待望の今季初ゴールが生まれてバウンスバックとした。こちらも格下のツルヴェナ・ズヴェズダには必勝として初勝利としたい。ラ・リーガでは開幕7連勝と最高のスタートを切ったバルセロナだが、CL初戦では敵地でのモナコ戦を退場者を出して黒星スタートとなった。そして直近のラ・リーガではFWヤマルを温存してオサスナに敗戦と連勝も止まってしまったが、ヤング・ボーイズ相手にバウンスバックの快勝となるか。MF守田英正が先発した初戦のリール戦は2-0の勝利を飾ったスポルティングCP。守田はイエローカードを貰っていたために前半のみの出場となったが、直近の試合では先発に復帰しておりスタメンが期待される。ユベントスに3失点力負けのPSV相手に連勝発進となるか。そして初戦のレアル・マドリー戦でCLデビューを飾ったDFチェイス・アンリのシュツットガルトはスパルタ・プラハ戦を、MF川村拓夢が負傷欠場のザルツブルクはブレストと対戦する。◆リーグフェーズ第2節 日程10/2(水)《25:45》シャフタール vs アタランタジローナ vs フェイエノールト《28:00》アストン・ビラ vs バイエルンディナモ・ザグレブ vs モナコリバプール vs ボローニャリール vs レアル・マドリーライプツィヒ vs ユベントスシュトゥルム・グラーツ vs クラブ・ブルージュベンフィカ vs アトレティコ・マドリー2024-25シーズンからレギュレーションが変更となり、32チーム制から36チーム制に変更され、グループステージが廃止。代わってリーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととになる。