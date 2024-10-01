『格付けチェック』今夜放送、20人の一流芸能人が6つのチェックに挑む【出演・チーム分け一覧】
ダウンタウン・浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系の恒例バラエティー特番『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』がきょう1日午後7時〜9時48分、放送される。7チーム、総勢20人が「食」や「芸術」に関する6つのチェックに挑戦する。
【写真】『格付け』絶対ありえへん“浜田うな重”を焼く浜田雅功
チェック項目は「お吸い物」「弦楽七重奏」「ロックバンド」「和傘」「バレエ」「うな重」。
最初のチェックの「お吸い物」では、高級魚の「ハモ」を使ったお吸い物と、猛毒を持つヘビ「ハブ」を使ったお吸い物が登場。「ロックバンド」では、女性5人組ロックバンド・SHOW-YAと小学生ガールズバンドの演奏の聴き比べが行われる。
最終チェックの問題は「うなぎ」。3つのうな重を食べ比べ、高級天然うなぎのうな重を当てるというもの。不正解には、スーパーで買った海外産のうなぎのほか、“絶対ありえへんうな重”も登場。なんとナマズを料理ド素人の浜田が焼く。
菜々緒、井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実＆出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔＆伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈＆松田里奈＆大園玲、EXITの兼近大樹＆りんたろー。と、13人が初参戦。 前回登場時（2021年秋）一流芸能人だった櫻坂46・山崎天（※崎＝たつさき）は、初参戦のメンバーとともに一流をキープすることができるのか。さらに、中村雅俊、萬田久子、Hey! Say! JUMP・知念侑李、3時のヒロインのかなで＆福田麻貴＆ゆめっちはリベンジを誓う。アシスタントはヒロド歩美アナウンサー。
【格付けチェック】
チェック1：「お吸い物」
チェック2：「弦楽七重奏」
チェック3：「ロックバンド」
チェック4：「和傘」
チェック5：「バレエ」
チェック6：「うな重」
【ゲスト】
チーム 大御所俳優：中村雅俊、萬田久子
チーム 無能の鷹：菜々緒、井浦新
チーム 仲良し：城田優、中尾明慶
チーム 柔道 金メダル：角田夏実、出口クリスタ
チーム Hey! Say! JUMP：知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧
チーム 櫻坂46：守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲
チーム 芸人：かなで・福田麻貴・ゆめっち（3時のヒロイン）、兼近大樹・りんたろー。（EXIT）
【写真】『格付け』絶対ありえへん“浜田うな重”を焼く浜田雅功
チェック項目は「お吸い物」「弦楽七重奏」「ロックバンド」「和傘」「バレエ」「うな重」。
最初のチェックの「お吸い物」では、高級魚の「ハモ」を使ったお吸い物と、猛毒を持つヘビ「ハブ」を使ったお吸い物が登場。「ロックバンド」では、女性5人組ロックバンド・SHOW-YAと小学生ガールズバンドの演奏の聴き比べが行われる。
菜々緒、井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実＆出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔＆伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈＆松田里奈＆大園玲、EXITの兼近大樹＆りんたろー。と、13人が初参戦。 前回登場時（2021年秋）一流芸能人だった櫻坂46・山崎天（※崎＝たつさき）は、初参戦のメンバーとともに一流をキープすることができるのか。さらに、中村雅俊、萬田久子、Hey! Say! JUMP・知念侑李、3時のヒロインのかなで＆福田麻貴＆ゆめっちはリベンジを誓う。アシスタントはヒロド歩美アナウンサー。
【格付けチェック】
チェック1：「お吸い物」
チェック2：「弦楽七重奏」
チェック3：「ロックバンド」
チェック4：「和傘」
チェック5：「バレエ」
チェック6：「うな重」
【ゲスト】
チーム 大御所俳優：中村雅俊、萬田久子
チーム 無能の鷹：菜々緒、井浦新
チーム 仲良し：城田優、中尾明慶
チーム 柔道 金メダル：角田夏実、出口クリスタ
チーム Hey! Say! JUMP：知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧
チーム 櫻坂46：守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲
チーム 芸人：かなで・福田麻貴・ゆめっち（3時のヒロイン）、兼近大樹・りんたろー。（EXIT）