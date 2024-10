ダウンタウン・浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系の恒例バラエティー特番『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』がきょう1日午後7時〜9時48分、放送される。7チーム、総勢20人が「食」や「芸術」に関する6つのチェックに挑戦する。チェック項目は「お吸い物」「弦楽七重奏」「ロックバンド」「和傘」「バレエ」「うな重」。最初のチェックの「お吸い物」では、高級魚の「ハモ」を使ったお吸い物と、猛毒を持つヘビ「ハブ」を使ったお吸い物が登場。「ロックバンド」では、女性5人組ロックバンド・SHOW-YAと小学生ガールズバンドの演奏の聴き比べが行われる。

最終チェックの問題は「うなぎ」。3つのうな重を食べ比べ、高級天然うなぎのうな重を当てるというもの。不正解には、スーパーで買った海外産のうなぎのほか、“絶対ありえへんうな重”も登場。なんとナマズを料理ド素人の浜田が焼く。菜々緒、井浦新、城田優、中尾明慶、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実&出口クリスタ、Hey! Say! JUMPの中島裕翔&伊野尾慧、櫻坂46の守屋麗奈&松田里奈&大園玲、EXITの兼近大樹&りんたろー。と、13人が初参戦。 前回登場時(2021年秋)一流芸能人だった櫻坂46・山崎天(※崎=たつさき)は、初参戦のメンバーとともに一流をキープすることができるのか。さらに、中村雅俊、萬田久子、Hey! Say! JUMP・知念侑李、3時のヒロインのかなで&福田麻貴&ゆめっちはリベンジを誓う。アシスタントはヒロド歩美アナウンサー。【格付けチェック】チェック1:「お吸い物」チェック2:「弦楽七重奏」チェック3:「ロックバンド」チェック4:「和傘」チェック5:「バレエ」チェック6:「うな重」【ゲスト】チーム 大御所俳優:中村雅俊、萬田久子チーム 無能の鷹:菜々緒、井浦新チーム 仲良し:城田優、中尾明慶チーム 柔道 金メダル:角田夏実、出口クリスタチーム Hey! Say! JUMP:知念侑李、中島裕翔、伊野尾慧チーム 櫻坂46:守屋麗奈、松田里奈、山崎天、大園玲チーム 芸人:かなで・福田麻貴・ゆめっち(3時のヒロイン)、兼近大樹・りんたろー。(EXIT)