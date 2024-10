【Amazon:「集英社秋マン!! 2024」】キャンペーン期間:10月7日0時~10月16日23時59分まで

Amazonは、キャンペーン「集英社秋マン!! 2024」を10月7日0時より開催する。開催期間は10月16日23時59分まで。

本キャンペーンでは集英社マンガ商品を対象に最大50%ポイント還元を実施。また、10冊まとめ買いでさらに10%ポイントが還元される。

なお、まとめ買い10%ポイント還元の適用には事前エントリーが必要となる。また、まとめ買い10%ポイント還元が適用されるのは、エントリー後、期間中に対象商品10冊の購入を完了した場合に限られる。

(C) 1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates