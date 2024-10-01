Ž¢²È¤Î¸°¤ò²¿²ó¤â¼º¤¯¤¹Ž£¤¬¾¯¤·¤Ï¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡
¤Ê¤¼¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¸°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¹©É×¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§ hirost / PIXTA¡Ë
¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤ÇÀèÁö¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¬¤Á¡×¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËËè²óÃÙ¹ï¡×¡ÖÀ°Íý¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Êª¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¡¼¡¼¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Çº¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ADHD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤°å»Õ¡¦»ÊÇÏÍý±Ñ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²?¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ADHD¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ°Íý¤¬¶ì¼ê¤ÇÊª¤ò¤Ê¤¯¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö»öÌ³ºî¶È¤¬¶ì¼ê¤ÇÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°µ»ö¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊÔ½¸Ãí¡Ëµ»öÃæ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ÎÍó³°¤Ë¤¢¤ë¡ú°õ¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÌÜ°Â¤òÉ®¼Ô¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¡á¡ú¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¤«¤Ê¡á¡ú¡ú¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡á¡ú¡ú¡ú¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Èº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â³¤¤½¤¦¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
²È¤Î¸°¤ò²¿²ó¤â¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
ADHD¤Î¿Í¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤äºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¾¤ÎÃæ¤Î¡Öµ²±¤Î¤ª¤Ü¤ó¡×¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍÆÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤â¡¢²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¸°¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤ËÅê¤²¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¸°¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ø¡Ä¡ÄÍâÄ«¤µ¤¬¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¸°¤òÄê°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÊÒ¤Å¤±¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÇ¾¤¬µ²±¤·¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¶½Ì£´Ø¿´¤ÎÂÐ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¾×Æ°À¡×¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤Î¤ò»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤ÎÁ°¤Îµ²±¤¬¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö½Ð¤·¤¿¤éÊÒ¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÒ¤Å¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤º¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤â¤Î¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÔ²ñ¡¢½Ð½ê¡§¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²?¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¥¯¥»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂ¿Æ°À¡×¤Î¤»¤¤¤Çµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Éô²°¤Ï¤É¤ó¤É¤ó»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¶¤Ã¤¯¤êÊÒ¤Å¤±¤ÇOK¡ª100ÅÀËþÅÀ¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤
ADHD¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢100ÅÀËþÅÀ¤ÎÊÒ¤Å¤±¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ò¤°¡¼¤Ã¤È²¼¤²¤Æ60ÅÀ¤°¤é¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éô²°Á´ÂÎ¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¾²¤Ë¤â¤Î¤ò¤¸¤«ÃÖ¤¤·¤¿¤êÀÑ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼¡¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
1.¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê¡Ê¤â¤Î¤Î½»½ê¡Ë¤ò·è¤á¤ë
2.»È¤Ã¤¿¤é·è¤á¤¿¾ì½ê¤ËÌá¤¹
½»½ê¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸°¤Ï¸¼´Ø¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤ë¤¹¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËºâÉÛ¡¢Äê´ü·ô¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ØÄêÀÊ¤ò·è¤á¤ë¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÏÀöÌÌ½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢É¬¤º¡Ö¤â¤Î¤Î½»½ê¡×¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÔ²ñ¡¢½Ð½ê¡§¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²?¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ë
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥³¥Ä¡§¡Ö¤â¤Î¤Î½»½ê¡×¤ÏºÙ¤«¤¤¡ÖÈÖÃÏ¡×¤Þ¤Ç¤Ï·è¤á¤Ê¤¤
Êª¤Î½»½ê·è¤á¤Ï¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏºÙ¤«¤¯·è¤á¤¹¤®¤ë¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ËÌá¤¹¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤È½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ž¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¦¡×¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤È²ó¤·¤Ë
²ñ¼Ò°÷¤ÎB¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢·ÐÈñ¤ÎÀº»»¤Ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬º¤¤ê¤â¤Î¡£
´üÆü¤Ë¤è¤¯ÃÙ¤ì¤ë¤·¡¢½Ð¤·¤Æ¤âµÆþÏ³¤ì¤ä°õ´Õ¤Î¥Ì¥±¤Ê¤É¡¢Ëè²ó¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤·¤Æ·îËöÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥·¡¼¥È¤µ¤¬¤·¡Ä¡Ä´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¿Í¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢»öÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±½ãºî¶È¤ä¤¯¤êÊÖ¤·ºî¶È¤ËË°¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¦¡×¡Öº£Ë»¤·¤¤¤«¤é¤¢¤È¤Ç¡×¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¢¤È²ó¤·¥°¥»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ÅÔ²ñ¡¢½Ð½ê¡§¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²?¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¶¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ù¤«¤é¡¢É¬Í×½ñÎà¤ò¤µ¤¬¤¹¤Î¤Ë¤Þ¤¿¤Ò¤È¶ìÏ«¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â¥ß¥¹¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡¢È¿¾Ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤â1¤Ä¤º¤ÄŽ¢´°Î»¥°¥»¡×¤ò
¶½Ì£¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤È¤ê¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¶½Ì£¤¬Â¾¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÀ¼Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏàTODO¡Ê¤ä¤ë¤³¤È¡Ë¥ê¥¹¥Èá¤òºî¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¤Ï¡¢½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤¨¤Æ¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¤Ä½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤è¤·´°Î»¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤Ë¤â¤È¤ê¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó´ÊÃ±¤Ç¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¤ä¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡õ¥á¥â¤Ç¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò
Äó½Ð½ñÎà¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê3ÆüÁ°¤Ë¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¾ÀÜ¡¢¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊýË¡¤ÇÅÁÃ£¤¹¤ë¤È¡¢³ÎÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤ÏÂç¤¤á¤ÎÌÜÎ©¤Ä¿§¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤¹¤³¤È¡£ADHD¤Î¿Í¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
»öÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤á¤ë¥³¥Ä
1. ¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤ò¤â¤Ä
¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡×¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤éŽ¤¤·¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤ÎµÕ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡Ö¡Á¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡£¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ç¼«¸Ê°Å¼¨¤Ë¤«¤±¡¢µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
2. ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô½ñ¤½Ð¤¹
¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÎÆüÉÕ¤âµÆþ¤·¡¢´°Î»¤¹¤ë¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¯¤¿¤Ó¤ËÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥á¥â¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3. »öÌ³½èÍýÀìÍÑ¤ÎÈ¢¤òºî¤í¤¦
¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤ê»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö½ñÎà¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢½èÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖÀìÍÑÈ¢¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÎÎ¼ý½ñ¤â¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¿¤Ð¤Í¤ë¤«¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ä¤¤ÎÂÞ¤ä¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÊ¶¼º¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¤¹¤°¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»öÌ³½èÍýÀìÍÑ¤ÎÈ¢¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤â»È¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ÊÇÏ Íý±Ñ»Ò ¡§ »ÊÇÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦°å³ØÇî»Î¡Ë