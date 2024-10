Little Glee Monster新アーティスト写真公開！「Break out of your bubble」先行配信も決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ドラマ『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」を10月9日に先行配信リリース!

Little Glee Monsterが新アーティスト写真を公開した。

さらに、10月9日に「Break out of your bubble」の先行配信リリースが決定した。

「Break out of your bubble」は、11月13日にCDリリースされる同名ニューアルバムの収録曲で、10月8日からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌に決定している。

ドラマがスタートする10月にデビュー10周年を迎えるLittle Glee Monster。10月19日・20日には『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』を東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催する。

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「Break out of your bubble」

2024.11.13 ON SALE

SINGLE 「Break out of your bubble」

番組情報

NHKドラマ10『宙わたる教室』

10月8日(火)スタート

毎週火曜 22:00~22:45

出演:窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ/田中哲司 木村文乃/中村蒼 イッセー尾形 他

Little Glee Monster10周年特設サイト

https://www.littlegleemonster.com/10th/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/