¡ÖCENTHO¡×¤Î¥·¥ç¥³¥é¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡ª À¤³¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡ÊÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はバレンタインの催事でも人気のショコラを世界中から集めた、ショコラのセレクトショップ。1粒から買えるので、お気に入りを探すことができます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Chocolat Trouver(東京・表参道)

ズラリとショコラが並んだガラスケース

2024年9月2日、表参道に「Chocolat Trouver(ショコラ・トルベ)」がオープンしました。 “トルベ”とは“見つける”という意味。「お気に入りのショコラが見つかるショップ」をコンセプトに、世界から厳選した多彩なショコラブランドがそろいます。

シンプルでモダンな外観がスタイリッシュ

場所は表参道駅から徒歩2分。大通りから一歩入った閑静なエリアにあり、ゆっくりとショコラ選びを楽しむことができます。

前面がガラス張りになった明るい店内

ミントのようなグリーンがかったブルーがテーマカラーの店内。チョコレート色とのコントラストもオシャレです。テーブル席5席、スタンディング席3席のイートインスペースもあり、ドリンクと共に好きなショコラを楽しむこともできます。

ブルーのパッケージでお馴染みの「CENTHO」。バレンタインに必ず買うというファンも多いブランドです

現在、用意されているのは5ブランド。なかでも注目はベルギーのショコラブランド「CENTHO(セントー)」。2層の薄く仕上げたガナッシュにジャムなどを挟んだ“3層フィリング”が特徴のブランドです。特に世界的なチョコレートの品評会で金賞を獲得した「塩キャラメル」が有名で、日本でも多くのファンがいます。

これまでデパートの催事でしか手に入らなかった「CENTHO」が、「ショコラ・トルベ」では通年購入することができ、しかも好きなショコラを1粒から買えるショーケースでの販売が実施されます。これは国内初めての試み。ファンには朗報ですね。

中央:「カカオ デュ ボヌール」1,080円、左・右:「CENTHO」1粒349円〜

「CENTHO」からは「ショコラ・トルベ」のオープンを記念して「カカオ デュ ボヌール」というスペシャルなチョコレートを数量限定で販売。カカオ豆の形をしたタブレットの中に塩キャラメルフィリングが入っているという、ファンにはたまらない逸品です。



左上から時計回りに「CENTHO」「BARU」「GOODIO」「Dolfin」

この他にも、チョコレートでコーティングしたフワフワのマシュマロが有名な「BARU(バル―)」やオーガニック原料にこだわったフィンランドのショコラブランド「GOODIO(グーディオ)」、厳選した素材とショコラをブレンドしたグルメショコラが有名な「Dolfin(ドルファン)」などショコラの魅力を存分に味わえるブランドがそろっています。

「フラッペ・オ・ショコラ」770円

ドリンクにも「BARU」のホットチョコレートパウダーを使った同店オリジナルの「フラッペ・オ・ショコラ」などが用意されています。

オシャレなパッケージはプレゼントにぴったりです

今後、新しいショコラブランドも登場予定だそう。店のテーマカラーにちなんだオリジナルのパッケージも用意されており、プレゼントにしても喜ばれそうです。

気になるショコラを1粒から楽しめる「ショコラ・トルベ」。自分へのご褒美や親しい人へのプレゼントなど、さまざまなシーンにぴったりのショコラを買いに、気軽に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「アメリカーノ」(アイス)550円、「塩キャラメル」356円 出典:ゆっきょしさん

『■塩キャラメル

コスタリカ産カカオを使用したチョコレートにフランスのゲランド産海塩を加えた、芳香なキャラメルチョコレートです。

■アメリカーノ(アイス)

お値段以上に美味しいドリンクであります。



この手の高級?チョコレート屋さんは、最低でも2〜3個を購入する事になるのが普通ですが、こちらのお店は、国内で初めて好きなショコラを1粒から楽しめますので、これは嬉しいですね。

5ブランドからスタートして順次新ブランドが登場するそうですので、機会を作って再訪しないといけないお店であります』(ゆっきょしさん)

カラフルなパッケージのショコラ 出典:みづもぐさん

『さわやかなブルーがメインの内装でとてもおしゃれ。

カフェスペースも何個かあるので、ちょっとした休憩にも良さそうです。

CENTHOという、ショコラブランドをメインに取り扱っていて、ギフトにもよさそうな、可愛いパッケージがショーケースに並んでます。



ドリンクも楽しめるので、チョコ好きにはたまらんです。

冬の時期にホットショコラ飲むのも絶対いい〜〜!

個人的には甘いものはなかなかうといので、おしゃれなお店が知れてよかったです!』(みづもぐさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ショコラ・トルベ住所 : 東京都港区北青山3-10-19 Arrows aoyama 1FTEL : 03-6712-6730

文:小田中雅子

写真:お店から

