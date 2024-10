82MAJOR、2ndミニアルバム「X-82」コンセプトフォトを公開…カリスマ性溢れる雰囲気

82MAJORが、ユニークな魅力のコンセプトフォトでファンの心を虜にした。昨日(9月30日)午後6時、82MAJORは公式SNSを通じて2ndミニアルバム「X-82」のコンセプトフォトを公開した。公開されたコンセプトフォトには、クラシックなスタイリングが目立つホワイトカラーの衣装を完璧に着こなした彼らの姿が盛り込まれている。メンバーたちはカリスマ溢れる眼差しで視線を引きつけ、強烈な存在感を示した。

別の写真の中の彼らは、自信あふれるポーズを取り、余裕たっぷりの姿を見せた。“中小事務所の奇跡”という異名にふさわしく、6人のメンバーのビジュアルは新曲コンセプトに対する期待を集める。「X-82」は、まだ公開されていない彼らの「X-file」のような新しい音楽と姿が盛り込まれたアルバムだ。彼らは今回のカムバックを通じて、一層アップグレードした音楽とパフォーマンスを披露する予定だ。彼らは4月に発売した「BEAT by 82」のタイトル曲「Choke」でイギリスの有名音楽雑誌「ミュージックウィーク」が公式発表するコマーシャルポップチャート部門で12位を記録するなど、異例の成果を収め、第5世代アイドルの強者として浮上している。それに先立ち、「Choke(Sped Up ver.)」は米国DRT「GLOBAL TOP 150 INDEPENDENT AIRPLAY CHART」で、「Choke」と「Choke(Sped Up ver.)」は、米iTunesのK-POPチャートで1位を占めるなど、グローバルな影響力を誇示している。82MAJORは、10月15日午後6時に韓国国内外の各音楽配信サイトを通じて、2ndミニアルバム「X-82」を発売する。