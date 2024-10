SF9、ジェユン除隊後初…日本ミニアルバム「D․W․B․H」発売決定！ZEEP LIVEも開催

約7ヶ月ぶりにリリースした最新曲「Don't Worry, Be Happy」で音楽番組にて1位を獲得したSF9が、ジェユンの除隊後初となる作品、日本オリジナルミニアルバム「D.W.B.H」の発売を発表。さらに、ミニアルバム発売に先駆け、「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN〜D.W.B.H〜」を11月に横浜・大阪にて開催することを同時に発表した。今回発表された日本オリジナルミニアルバム「D.W.B.H」には、今年8月に韓国でリリースした最新ミニアルバム「14th Mini Album:Fantasy」に収録されているタイトル曲「Don't Worry, Be Happy」や、初めて収録されたユテヤンの自作曲「Melodrama」など韓国最新アルバムに収録された5曲に、「Don't Worry, Be Happy」の日本語バージョンが加わった、全6曲を収録。

また、今作のために全曲ジェユンのパートを新録するなど、メンバーたちの意気込みが感じられる作品となっている。そんな最新人気曲も収録されている本作は、通常盤と初回限定盤の2種で展開。初回限定盤には、今回のアルバムのために撮り下ろされた豪華ブックレットが封入されている。さらに、ニューミニアルバム「D.W.B.H」の発売に先駆け、今年二度目となる日本ライブ「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN 〜D.W.B.H〜」が、横浜・大阪にて11月に開催される。タイトル「D.W.B.H」は、SF9の最新曲「Don't Worry, Be Happy」の頭文字から取っており、「心配しないで楽しくいこう!」という意味が込められている。本ライブはタイトルの通り、SF9とFANTASY(SF9のファンの名称)が、“嫌なことを全て忘れて、ただただ楽しむことができる”時間となる予定だ。横浜・大阪にて開催される本ライブは、10月4日(金)より順次チケット先行受付がスタートする。さらに、FANTASY JAPAN先行にてチケットを購入した人のなかから、終演後にSF9と会える「ハイタッチ会」に抽選で合計800人を招待する、豪華抽選特典の実施も決定。10月5日にデビュー8周年を迎え、さらにパワーアップしていくSF9。約2年ぶりに戻ってきたジェユンとFANTASYの久しぶりの再会に期待が高まる。

■リリース情報

SF9 ミニ・アルバム「D.W.B.H」

2024年12月18日(水)リリース



<CD収録内容>(2形態共通 / 曲順未定)

「Don't Worry, Be Happy -Japanese ver.-」

「Don't Worry, Be Happy with JAE YOON」

「Cruel Love with JAE YOON」

「Just with JAE YOON」

「My Fantasia with JAE YOON」

「Melodrama with JAE YOON」



【通常盤】(CD)

FNCD-10112

価格:\3,300(税込)

・CD(全形態共通):全6曲

・封入特典:トレーディングカード(通常盤ver.)

※通常盤ver. ランダム7種類から1種類封入



【初回限定盤】(CD)

FNCD-10113

価格:\4,400円(税込)

・CD(全形態共通):全6曲

・特典:豪華ブックレット

・封入特典:トレーディングカード(初回限定盤ver.)

※初回限定盤ver. ランダム7種類から1種類封入



【購入サイト】

FNC JAPAN ONLINE STORE

※本ミニアルバムの予約販売開始は、10月7日(月)18:00からとなります。



■公演概要

「SF9 2024 ZEPP LIVE IN JAPAN ~D.W.B.H~」

【会場・日時】

●横浜:KT Zepp Yokohama

2024年11月26日(火)

<昼公演>14:00開場 15:00開演

<夜公演>18:00開場 19:00開演



●大阪:Zepp Namba(OSAKA)

2024年11月27日(水)

<昼公演>14:00開場 15:00開演

<夜公演>18:00開場 19:00開演



【券種・料金】

●FANTASY JAPAN先行

スタンディング(整理番号付):13,500円(税込)

2階指定席:13,500円(税込)



●FNCオフィシャル先行

スタンディング(整理番号付):14,500円(税込)

2階指定席:14,500円(税込)



●一般

スタンディング(整理番号付):15,500円(税込)

2階指定席:15,500円(税込)



※別途ドリンク代600円を頂戴いたします。

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります



【受付期間】

●FANTASY JAPAN先行受付期間

お申込み受付期間:2024年10月4日(金)18:00〜10月14日(月・祝)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年10月18日(金)18:00頃から順次

入金期間:2024年10月18日(金)18:00〜10月23日(水)23:59まで



●FNCオフィシャル先行受付期間(ファンクラブ未入会の方もお申込みいただけます)

お申込み受付期間:2024年10月7日(月)18:00〜10月14日(月・祝)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年10月18日(金)18:00頃から順次

入金期間:2024年10月18日(金)18:00〜10月23日(水)23:59まで

※FNCオフィシャル先行は、ファンクラブの入会有無にかかわらず、どなたでもお申込みいただけます。SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEに受付開始時に掲載されるURLよりお申込みください。



【FANTASY JAPAN先行抽選特典】

FANTASY JAPAN先行にてチケットをご購入いただいた方のなかから抽選で合計800名様(各公演200名様)を終演後SF9に会えるハイタッチ会にご招待!

※ご当選された場合、対象先行にてご購入いただいたチケットの枚数分、ハイタッチ会にご参加いただけます。

※当選者の方には、チケット購入の際にご記入いただいたメールアドレスにご当選案内をいたします。

※詳細に関しましては、ご当選者のみにお知らせいたします。



<FANTASY JAPAN先行申込対象者>

FANTASY JAPAN先行の申込受付期間内に新規ご入会(=ご入金)いただき会員番号が発行された方、また、2024年10月末以降の会員有効期限をお持ちの方がお申込み対象となります。

※お申込み時に会員有効期限内の方がお申込み対象となります。

※新規ご入会される方は、クレジットカード決済もしくはコンビニ決済でお手続きください。Loppi決済(Loppi、ローチケ.com)でのお手続きは会員反映が翌日以降になるため、お申込みに間に合わない場合がございますのでご注意ください。

※FANTASY JAPAN先行のお申し込み方法詳細は、受付開始時にSF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。詳細はご自身でご確認の上お申し込みください。

※会員番号・パスワードが不明の方は、必ず先行受付期間内にお時間に余裕をもってファンクラブまでお問い合わせください。申込締め切り直前のお問い合わせにはご対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。焦らずゆっくりと、内容にお間違えのないようお申し込みください。

※その他、お申込み方法詳細及び注意事項等は、受付開始時にSF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。



<チケット申し込みに関する注意事項>

・毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。

・入場時等、身分証や会員証を確認させていただく場合がございます。

・今回の公演は全てスマートフォン対応の電子チケットでの発券になります。

・電子チケットのお引取り方法・対応端末につきましては、チケットぴあ公式サイトをご確認ください。

・先行予約のお申込みに関するお問い合わせは、お申込み画面よりチケットぴあまでお願いいたします。FANTASY JAPANやFNC ENTERTAINMENT JAPANにお問い合わせいただいてもご対応いたしかねます。

・いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。



その他詳細は、SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITEをご確認ください。



■関連リンク

SF9 JAPAN OFFICIAL WEBSITE