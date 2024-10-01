¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡¡»°¸¶Éñ°Í¤é¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ëµ¤·¤¿¡Ö°Õ¼±¤¹¤ëÁª¼ê¡×¡Ú¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë²ñ¸«¡Û
¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë²ñ¸«¡Á¤½¤Î£²¡Á
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤é10Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤¬MC¤òÃ´Åö¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö°Õ¼±¤¹¤ëÁª¼ê¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ËÅú¤¨¤òµ¤·¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê½ÐÀÊÁª¼ê¡§¸°»³Í¥¿¿¡¢»³ËÜÁðÂÀ¡¢»°±º²ÂÀ¸¡¢º´Æ£½Ù¡¢Í§Ìî°ì´õ¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡¢»°¸¶Éñ°Í¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡Ê½¤Â¤¡Ë
³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÆüËÜÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢À¤³¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍ§Ìî¡Ë
¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯º£¡¢À®Ä¹´ü¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤ë¹ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤«½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤ò°ìÈÖ°Õ¼±¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤¹¤´¤¯Äì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£¡Ë
¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ç¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¡£Â¾¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
Æ±¤¸»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±ÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ÂÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡©
¡Ê»°±º¡Ë
ËÍ¤â¡ÖÆüËÜÁª¼ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
³§¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê²ñ¾ì¾Ð¤¤¡Ë
¡Ê»°±º¡Ë
2¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¡¢º£¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë·ã¥¢¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤Ï°ìÀÚ¡¢²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¸°»³¤µ¤ó¤Ï³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê²ñ¾ì¾Ð¤¤¡Ë
¡Ê»³ËÜ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¡¢¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥óÁª¼ê¡×¡£º£Ç¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º2Àï¤È¤â¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥óÁª¼ê¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢Ç¯Îð¤â¶á¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ó¥¹¤Îº¢¤«¤é³¤³°»î¹ç¤Ç¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£ËÜÅö¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥óÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸°»³¡Ë
¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤ÈÆüËÜÁª¼ê¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ç300ÅÀ°Ê¾å½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤È¤Îº¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢ÄÉ¤¤È´¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡£³§¤µ¤ó¤ÈÍýÍ³¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò³§¤µ¤óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÈ¤Ï3¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÁØ¤¬ËÜÅö¤Ë¸ü¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ê±§Ìî¡Ë
¡Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°Û¼¡¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯Âç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Îµ»½Ñ¤òÍ¥¿¿Áª¼ê¤Ï´û¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤Àï¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤òÁ´°÷µó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¡£3ÏÈ¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤ÏÈ¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»°¸¶¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ä¾¾²¬½¤Â¤¡Ö¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¼¡¡¢½÷»Ò¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»°¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡£
¡Ê»°¸¶¡Ë
Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ã¤Æ½ñ¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¤¤¤äÁ´¤¯¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ê²ñ¾ì¾Ð¤¤¡Ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤óËÜÅö¤Ï¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Ñ°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»°¸¶¡Ë
ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯½Ð¤¹¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ê»°¸¶¡Ë
Â¾¤ÎÁª¼ê¤â¤Á¤í¤ó½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×¤«¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¯»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
»°¸¶¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£´û¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤â¤¦1²óÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊµÈÅÄ¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤º¤Ã¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¤¬Àè¡¹½µ¤Î»î¹ç¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÏÊÕ¡Ë
»ä¤â¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¡×¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Îý½¬¤«¤é¤º¤Ã¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê´Ö¶á¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÀºÅÙ¤âËèÇ¯ËèÇ¯¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ¨¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼Áª¼ê¤â¤ªÆóÊý¤È¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÄ·¤ÓÊý¡£À¨¤¯åºÎï¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤Ö¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¹ç·×3ËÜÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¹ç·×3ËÜÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£2½µ´ÖÁ°¤Ë¥¢¥ó¥Ð¡¼Áª¼ê¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢¤½¤·¤ÆµÈÅÄÁª¼ê¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀéÍÕ¡Ë
»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤ËºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎNHKÇÕ¤ÈÃæ¹ñÇÕ¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºäËÜ¡Ë
¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Èï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¼«Ê¬¡×¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ÃË»Ò¡£¡Ê²ñ¾ì¾Ð¤¤¡Ë
¡ÊºäËÜ¡Ë
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÍß¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤«¡¢²¿ÅÀ½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£º£¥·¡¼¥º¥óËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±§Ìî¾»Ëá¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¡©¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¡Ê½¤Â¤¡Ë
½÷»Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê±§Ìî¡Ë
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÅÀ¿ô¤òÂ¾¼Ô¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¼«Ê¬¤¬Æü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¤ÈËÍ¤âÁª¼ê»þÂå¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¸½Ìò¤òÂà¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾»Ëá¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡©
¡Ê±§Ìî¡Ë
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤È¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤ò¸½Ìò¤Î¤È¤¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£2¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢ËÍ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ñ¾ì¾Ð¤¤¡Ë
¡Ê½¤Â¤¡Ë
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸ÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë