¤´¤ß½¦¤¤WÇÕ¡¢Íè½©Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡¡Âè2²óÂç²ñ¤Ë30¥«¹ñÄ¶»²²Ã
¡¡¤´¤ß½¦¤¤¤ò¶¥µ»²½¤·¤¿¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤ÎÂè2²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬ÍèÇ¯10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È1Æü¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÆüËÜºâÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç21¤À¤Ã¤¿»²²Ã¹ñ¿ô¤Ï30Ä¶¤ËÁý¤¨¤ëÍ½Äê¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©Í½Áª¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ä³¤ÊÕ¤Ç½¸¤á¤¿¤´¤ß¤ÎÆâÍÆ¤äÎÌ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¶¥µ»¤Ç¡¢WÇÕ¤Ï1¥Á¡¼¥à3¿Í¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶¥±Ë¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ä¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¡¢Ã¯¤Ç¤â¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£