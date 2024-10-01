Í¼´©¥Õ¥¸¡¢ÍèÇ¯£±·îËö¤ÇµÙ´©¡á»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Ï£±Æü¡¢Æ±¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÍ¼´©»æ¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¤òÍèÇ¯£±·î£³£±ÆüÈ¯¹Ô¡Ê£²·î£±ÆüÉÕ¡ËÊ¬¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤â´Þ¤á¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±ÆüÈ¯¹Ô¤Î»æÌÌ¤Ë¼Ò¹ð¤òºÜ¤»¤¿¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤äÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁÏ´©£µ£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÍ¼´©»æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¹£¶£¹Ç¯ÁÏ´©¤ÎÍ¼´©¥Õ¥¸¤Ï½µ£¶ÆüÈ¯¹Ô¤Ç¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Ç£±Éô£±£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂðÇÛ¤â¤¢¤ë¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö£ú£á£ë£ú£á£ë¡×¤âÍèÇ¯£±·î£³£±Æü¤Ç¹¹¿·¤òµÙ»ß¤·¡¢·ò¹¯¾ðÊó»æ¡Ö·ò³è¼êÄ¡¡×¤Ïº£Ç¯£±£±·î¤ÇºÇ½ª¹æ¤È¤¹¤ë¡£¡¡