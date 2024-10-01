³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈË­µù¤ò´ê¤¤¡¢¿ÀÌ«¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤´¿ÀÂÎ¤ò¾è¤»¤¿¸æºÂÁ¥¤ÈµùÁ¥=2024Ç¯10·î1Æü¸áÁ°9»þ49Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô²­¤Î¸¼³¦Æç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÆüµÈ·ò¸ã»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½¡ÁüÂç¼Ò¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë¤Î½©µ¨Âçº×¤¬1Æü¡¢¡Ö¤ß¤¢¤ìº×¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£

³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈË­µù¤ò´ê¤¤¡¢¿ÀÌ«¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¹¤ëµùÁ¥¡£±ü¤ÏÂçÅç=2024Ç¯10·î1Æü¸áÁ°9»þ42Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô²­¤Î¸¼³¦Æç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÆüµÈ·ò¸ã»£±Æ

¡¡¤ß¤¢¤ìº×¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Î¥Åç¤Î²­¥ÎÅç¤Ë¤¢¤ë²­ÄÅµÜ¡Ê¤ª¤­¤Ä¤ß¤ä¡Ë¤ÈÂçÅç¤Ë¤¢¤ëÃæÄÅµÜ¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤ß¤ä¡Ë¤Î¤´¿ÀÂÎ¤ò¡¢ËÜÅÚ¤ÎÊÕÄÅµÜ¡Ê¤Ø¤Ä¤ß¤ä¡Ë¤Ë·Þ¤¨¤ëº×¤ê¡£¸áÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¤¾å¿À¹¬¤Ç¤Ï¡¢¤´¿ÀÂÎ¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¸æºÂÁ¥¡×2ÀÉ¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Âçµù´ú¤ò·Ç¤²¤¿100ÀÉ°Ê¾å¤ÎµùÁ¥¤¬ÂçÅç¹Á¤«¤é¿ÀÌ«¹Á¤Þ¤Ç¤Î³¤¾å¤ò¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡£

¡¡¿ÀÌ«¹Á¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢Æó¤Ä¤Î¤ß¤³¤·¤ò»á»Ò¤äÃÏ¸µÍ­»Ö¡¢¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤ÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾®Ãæ³ØÀ¸¤é¤¬Îó¤ò¤Ê¤·ÊÕÄÅµÜ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¡Ê¾åÅÄ¿¿Èþ¡Ë