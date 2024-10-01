¼Ì¿¿¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥«¥Ð¥ä¥· ¥Õ¥ìー¥à¥±ー¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¡¥Õ¥é¥ïー¡¢¥Ù¥Óー¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥±ー¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤ò10·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,012±ß¡£
Âæ»æ¤ËÆþ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò´ÊÃ±¤Ë¾þ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥êー¥º¡£È¢¤ÎÃæ¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âæ»æ¤Ë60Ëç¤ÎLÈ½¼Ì¿¿¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¡¢Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤ê²Ä°¦¤¯¾þ¤ì¤ë¥Ù¥Óー¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤Î·×4À½ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÇó²¡¤·²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥³¥ê¤è¤±¤Î¥«¥Ðー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï160¡ß40¡ß150mm¡£½ÅÎÌ¤Ï260g¡£