STARTO¼Ò¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ËÃí°Õ´µ¯¡¡Ë¡Åª¼êÃÊ¹Ö¤¸¤ë¤â¡ÖÊÄº¿¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤¬1Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¸ø¼°¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª4·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÅö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤äÅö¼Ò¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÅê¹Æ¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸½ºß¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨Â¸Â³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¡Ú¸ø¼°¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤äÅö¼Ò¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÅê¹Æ¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ
Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨Â¸Â³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï
¤É¤¦¤«¸í¤Ã¤¿³È»¶¤äº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï
Åö¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://starto.jp¡Ë¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª4·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÅö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤äÅö¼Ò¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÅê¹Æ¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸½ºß¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨Â¸Â³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤äÅö¼Ò¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÅê¹Æ¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ
Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨Â¸Â³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï
¤É¤¦¤«¸í¤Ã¤¿³È»¶¤äº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï
Åö¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://starto.jp¡Ë¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£