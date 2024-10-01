¡Útimelesz¡Û¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äµõµ¶³È»¶¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¡×
1Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¤¬¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃí°Õ´µ¯¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Útimelesz¡Û¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äµõµ¶³È»¶¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¡×
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ötimelesz project±¿±ÄËÜÉô¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¡Ötimelesz project±¿±ÄËÜÉô¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ÎÀÜ¼Ì¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¡¦¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Útimelesz project¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿Ùõ¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë±þÊç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÈðëîÃæ½ý¤äµõµ¶»ö¼Â¤Î³È»¶Åù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤«¤Ä¸·¤·¤¤Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈðëîÃæ½ý¤äµõµ¶³È»¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀ¿°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û