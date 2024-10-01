ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¡¢2Æü¤Ë½éÂÐ·è¡¡¥¦¥©¥ë¥º¡¢¥Ð¥ó¥¹Î¾»áÆ¤ÏÀ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥¦¥©¥ë¥º¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£ÃÎ»ö¡Ê60¡Ë¤È¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ð¥ó¥¹¾å±¡µÄ°÷¡Ê40¡Ë¤ÎÎ¾ÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤¬10·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸áÁ°¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£2¿Í¤Î½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÁ´ÊÆ¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ëÂçÅýÎÎÁª¤ÎºÇ½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤¬11·î5Æü¤ÎÅê³«É¼Á°¤Ë³«¤«¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥º»á¤ÏÀª¤¤¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥ó¥¹»á¤ÏÈÔ²ó¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±ÌäÂê¤ä³°¸ò¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥º»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¤Þ¤È¤á¤¿À¯ÉÜºÆÊÔ¹½ÁÛ¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤é¤òÍÞ°µ¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð»º·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ä°ÜÌ±¤òÃæ½ý¤·¤¿¥Ð¥ó¥¹»á¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤âÌäÂê»ë¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥ó¥¹»á¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÄÉµÚ¡£¥¦¥©¥ë¥º»á¤ÏµÞ¿Êº¸ÇÉ¤À¤È¤·¡¢Àï¾ì¤ËÉë¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢·³Îò¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï9·î30Æü¡¢¥¦¥©¥ë¥º»á¤¬Æ¤ÏÀ²ñ¤òÁ°¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£