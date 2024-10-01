Â¼Èø¿®¾°¡ÖÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×
ÀÐÇËÌÐ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢³ô²Á¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤¿¡£10·î1Æü¤Î¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÂ¼Èø¿®¾°¤¬³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ë®´Ý¡ÖÀÐÇËÁíºÛ½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ½µÌÀ¤±9·î30Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¥¬¥¯¥ó¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Â¼Èø¡ÖÀÐÇËÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À»ä¤¬¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎºÇÃæ¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ø¶âÍø¤Ï²¼¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¶âÍ»À¯ºö¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂÐºö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯¼£¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤³¦¤Î¼çÎ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»þ¤ËÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¡¢¶âÍø¤Î¾å¤²²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£º¬µò¤Î¤Ê¤¤²áÂç¤Ê´üÂÔ´¶¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¶âÍøÀ¯ºö¤Ë¤Ï¤¿¤ó¤¿¤ó¤È¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç³ô²Á¤¬²¼Íî¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤»¤¤¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯¼£²È¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ú¡¹¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×