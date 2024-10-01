³ô¹â¤Ê¤É¹¥´¶¤·¡¢±ß°ÂÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
³ô¹â¤Ê¤É¹¥´¶¤·¡¢±ß°ÂÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÁ°Æü³¤³°»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤··øÄ´¡£ºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¹Ö±é¤Ç¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢142±ßÂæ¤«¤é143±ß90Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Ä«Êý¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤·¤¿±ßÇã¤¤¤¬Æþ¤ê143±ß37Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢³ô¹â¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢144±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ÃëÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤â¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ³ô¤¬°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹¥´¶¤·¤¿±ßÇä¤ê¤Ë144±ß41Á¬¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢¥æー¥í±ß¤ÏÄ«¤Î159±ß75Á¬¤«¤é160±ß89Á¬¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï191±ß86Á¬¤«¤é193±ß24Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Î¹ë¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÐ¥É¥ë¤Ç¤âÇã¤¤¤¬½Ð¤¿¹ë¥É¥ë¤Ï¡¢Ä«¤Î99±ß20Á¬Á°¸å¤«¤é100±ß07Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ+0.7¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î+0.4¡ó¤ò¾å²ó¤ë¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.11ÂæÁ°È¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÁ°Æü³¤³°»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤··øÄ´¡£ºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¹Ö±é¤Ç¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢142±ßÂæ¤«¤é143±ß90Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Ä«Êý¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤·¤¿±ßÇã¤¤¤¬Æþ¤ê143±ß37Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢³ô¹â¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢144±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ÃëÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤â¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ³ô¤¬°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹¥´¶¤·¤¿±ßÇä¤ê¤Ë144±ß41Á¬¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢¥æー¥í±ß¤ÏÄ«¤Î159±ß75Á¬¤«¤é160±ß89Á¬¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï191±ß86Á¬¤«¤é193±ß24Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Î¹ë¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÐ¥É¥ë¤Ç¤âÇã¤¤¤¬½Ð¤¿¹ë¥É¥ë¤Ï¡¢Ä«¤Î99±ß20Á¬Á°¸å¤«¤é100±ß07Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹ë¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ+0.7¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î+0.4¡ó¤ò¾å²ó¤ë¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.11ÂæÁ°È¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬