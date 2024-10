ロイ・キム、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」ビジュアルフィルムを公開

歌手のロイ・キムが、真の愛を求める人々のためにロマンチックな話を聞かせる。ロイ・キムは9月30日、公式SNSを通じて16日にリリースする新しいシングル「If You Ask Me What Love Is」のビジュアルフィルムを公開した。映像には、新曲の雰囲気を感じることができる一部のメロディと温かい色味が調和して、秋にふさわしい感性をプレゼントした。その中で彼は、素敵なビジュアルを披露し、曲を作業して思索に浸ったり、明るい笑いを見せるなど、気楽だが繊細な姿で新曲のムードを倍増させる。

特に、ヴィンテージな映像美に加えられたロイ・キムのスムーズなナレーションも注目を集める。ナレーションは、彼が自ら書いた新曲の紹介で、「それが光で、それがロマンで、愛だから」という最後のコメントが格別な余韻を残し、ロイ・キム流の感性バラードに対する期待を高めている。「If You Ask Me What Love Is」はロイ・キムが約7ヶ月ぶりに披露する新曲で、作詞や作曲に参加して真の愛を夢見る人々のためのロマンチックな話を収めた。彼は誰もが一度は経験したような愛の物語と率直な感情で、穏やかな共感と響きをプレゼントする予定だ。ロイ・キムの新しいシングル「If You Ask Me What Love Is」は、16日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。