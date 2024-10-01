¾®¼ÇÉ÷²Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¡ ¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥Ì£¡õ¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼Ì£
»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×2¾¦ÉÊ¤ò¡¢2024Ç¯10·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡×¤ª¤è¤Ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×È¯Çä40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ë²è¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥É÷Ì£¡Ë¡×¤Ï¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥Ì£¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÇ»¸ü¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ñ¥ó¤È¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼Ì£¤Î¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼Ì£¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê"¤³¤·¤¢¤ó"¤È¡¢±öÌ£¤Î¤¤¤¤¿È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼Æþ¤ê¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£