スパートフォンやパソコン上で引ける、ハズレなしの「セガ ラッキーくじオンライン」に『甘神さんちの縁結び』グッズが登場。

作中に登場する3姉妹「甘神夜重」「甘神夕奈」「甘神朝姫」のパジャマ姿がかわいい、クッションやタペストリー、アクリルスタンドなどがラインナップされています☆

セガ ラッキーくじオンライン「甘神さんちの縁結び」

価格:1回 770円(税込)+送料500円(税込)

※初回購入時のみ送料がかかります

くじ販売期間:2024年10月1日11:00〜2024年11月4日23:59

賞品:

A賞:B2タペストリー

B賞:クッション

C賞:アクリルスタンド

D賞:アクリルキーホルダー

E賞:缶バッジ

F賞:ステッカーセット

販売サイト:セガ ラッキーくじオンライン

セガ限定の描き下ろしイラストを使用したオンラインくじ「セガ ラッキーくじオンライン」から『甘神さんちの縁結び』グッズが登場!

長女「甘神夜重」の大人らしい雰囲気や、三女「甘神朝姫」のあざとい小悪魔系の性格、次女「甘神夕奈」の猫好きな一面など、三姉妹のそれぞれのイメージに合わせたパジャマ姿のイラストが採用されています。

今回発売されているくじでは、三姉妹のパジャマ姿がかわいいタペストリーやクッション、アクリルスタンドなどが当たります☆

A賞:B2タペストリー

サイズ:B2

種類:全3種

ビッグサイズでお部屋に映える、A賞の「B2タペストリー」

まるでキャラクターがおうちにいるような気分になれます。

B賞:クッション

サイズ:約W30×H30cm

種類:全3種

リラックスタイムのお供として使えるB賞の「クッション」

大好きなキャラクターとゆったりとした時間が過ごせます☆

C賞:アクリルスタンド

サイズ:本体 約W5.8〜10×H9.7cm内/台座 約W7×D4

種類:全3種

並べて楽しい、C賞の「アクリルスタンド」

デスクや棚に置いて、勉強や仕事をかわいらしく見守ってもらえるグッズです。

D賞:アクリルキーホルダー

サイズ:約5.5×H5.5cm内

種類:全6種

バッグにつけて一緒にお出かけができる、D賞の「アクリルキーホルダー」

ミニキャラバージョンもラインナップされています。

E賞:缶バッジ

サイズ:約7.5cm

種類:全12種

各キャラクター4種類ずつ、全12種が揃うE賞の「缶バッジ」

それぞれのイメージに合わせた背景色もポイントです。

F賞:ステッカーセット

サイズ:約W5cm内/約H5cm〜7cm内

種類:全6種

2枚1セットになったF賞の「ステッカーセット」

スマホやノートPCなどのデコレーションとして使うこともできます。

三姉妹とおうち時間を過ごせるような賞品がそろう、「甘神さんちの縁結び」のオンラインキャラクターくじ!

セガ ラッキーくじオンライン「甘神さんちの縁結び」は、2024年10月1日11:00から11月4日23:59まで、「セガ ラッキーくじオンライン」サイト内で販売中です。

©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会

※画像は、実際の賞品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夜重・夕奈・朝姫の描き下ろしパジャマ姿がかわいい!セガ ラッキーくじオンライン「甘神さんちの縁結び」 appeared first on Dtimes.