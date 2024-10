バルセロナに所属するオランダ代表MFは復帰が近づいている。



バルセロナのオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングは自身の復帰時期や足首の手術を行わないことをクラブとの話し合いで決定したことについて語った。バルセロナ公式サイトが伝えている。



「ぼくはもうすぐ戻ってくる。怪我の治療中は口を開かないことを選んだ。クラブが僕に手術を受けるべきだと言ったというのは事実ではない。僕はそうしたくなかった。なぜなら、クラブの全員、医師団、そして僕自身が手術は最善の選択ではないということで合意したからだ。サッカー選手にとって、ボールに触れることから離れ、長い時間、チームと別の行動を強いられるのは、とても鬱憤のたまるものだった」





