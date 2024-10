サーティワン“おさるのジョージ”限定アイス、好きな小サイズアイスにジョージ型チョコをトッピング

サーティワン アイスクリーム(31 ICE CREAM)は、アイス「ハッピーフレンズ おさるのジョージ」を2024年10月3日(木)より期間限定発売する。

人気アイス「ハッピーフレンズ」に“おさるのジョージ”が登場

「ハッピーフレンズ」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、チョコレートでできたキャラクターやホイップクリーム、カラースプレーをトッピングできるサーティワン アイスクリームの人気商品。そんな「ハッピーフレンズ」に、2023年に人気を博した“おさるのジョージ”の限定デザインがパワーアップして仲間入りする。

10月3日(木)から始まる第1弾では、ペロッと舌を出した「ジョージ」の顔を描いたチョコレートをメインに、カラフルなチョコレート3つをトッピング。カップのシールスリーブには、ハロウィンを楽しむ可愛らしいジョージの姿をデザインした。

また11月1日(金)からの第2弾は、バナナやジョージの手形、雪の結晶やツリーがデザインされたたまごボーロをランダムで3つトッピング。「ジョージ」の顔型チョコレートやホイップクリーム、カラースプレーも飾り、キュートな見た目に仕上げている。

シールスリーブは、アイスクリームを食べて満足げなデザイン、または、雪遊びをして楽しそうなデザインの2種類がランダムで登場。アイスクリームを食べながら、シール集めを楽しめる。



【詳細】

「ハッピーフレンズ おさるのジョージ」 560円 ※一部店舗では価格が異なる

発売日:

・第1弾 2024年10月3日(木)〜10月31日(木)

・第2弾 11月1日(金)〜12月26日(木)



© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

