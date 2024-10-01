Æ¬¤ò¥¹¥×ー¥ó¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤êÏÆÊ¢¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¡Ä¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤òË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¡¡39ºÐ¤Î¿¦°÷¤òÂáÊá¡¡´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»Ô
Æþ½ê¼Ô¤òË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô»ÜÀß¿¦°÷¤òÂáÊá¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ¬¤ò¥¹¥×ー¥ó¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤êÏÆÊ¢¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¡Ä¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤òË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¡¡39ºÐ¤Î¿¦°÷¤òÂáÊá¡¡´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»Ô
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ôÉì¸©Î©¤Ï¤Ê¤ÎÌÚ±ñ¡×¤Î¿¦°÷¡¢´äº´µ®Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¡¢9·î13Æü¤È19Æü¤ËÆþ½ê¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê55¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¥¹¥×ー¥ó¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÆÊ¢¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ÜÀßÄ¹¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´äº´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£