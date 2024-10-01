¥¿¥¤¤Î24Ç¯Í¢½Ð¡¢2¡óÁý¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡¥Ð¡¼¥Ä¹â¤¬²ÝÂê¡á¶È³¦ÃÄÂÎ
[¥Ð¥ó¥³¥¯ £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¿¥¤Í¢½Ð´ë¶È¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¥¿¥¤Á´¹ñ²Ù¼ç¶¨µÄ²ñ¡Ê£Ô£Î£Ó£Ã¡Ë¤Ï£±Æü¡¢º£Ç¯¤Î¥¿¥¤¤ÎÍ¢½Ð¤Î¿¤Ó¤Ï£²¡ó¤È¡¢Í½ÁÛ¡Ê£±¨¡£²¡ó¡Ë¤Î¾å¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¡¼¥Ä¹â¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
£Ô£Î£Ó£Ã¤Î¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¥ó²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ä¤Î¾å¾º¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤ä¶¥ÁèÁê¼ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµÞ·ã¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ð¡¼¥Ä¹â¤¬ÇÀ¶ÈÉôÌç¤ä¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±¨¡£¸·î¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¥Ð¡¼¥Ä°Â¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÁ°Ç¯Èæ£´¡¥£²¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£²£³Ç¯¤ÎÍ¢½Ð¤Ï£±¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡££¸·î¤Ï£·¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ä¹â¤¬Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÍ¢½Ð¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Í¢½Ð¶È¼Ô¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²·×²è¤ò¤µ¤é¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥È¹½Â¤¤È¶¥ÁèÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë±ä´ü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤Æ£¸¨¡£²£°¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë·×²è¤À¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£