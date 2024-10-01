°ìÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×11·î1Æü¤«¤éÊç½¸³«»Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÈÀÇ¡É
ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤Ï11·î1Æü¤«¤é¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤ò¡È´Á»ú°ì»ú¡É¤ÇÉ½¸½¤·¡¢À¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤¿¡Öº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹´Á»ú°ì»ú¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡×¤ò½¸·×¤·¡¢ºÇÂ¿¿ô¤Î´Á»ú¤ò12·î12Æü¤Î¡Ö´Á»ú¤ÎÆü¡×Á°¸å¤Ë¡¢À¶¿å»û¤Î¿¹À¶ÈÏ´Ó¼ç¤Î´øÝÝ¤Ë¤è¤êÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
1995Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢´Á»ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£30²óÌÜ¤òµÇ°¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kanken.or.jp/kotoshinokanji/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤Î´Á»ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤¿¡Öº£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹´Á»ú°ì»ú¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡×¤ò½¸·×¤·¡¢ºÇÂ¿¿ô¤Î´Á»ú¤ò12·î12Æü¤Î¡Ö´Á»ú¤ÎÆü¡×Á°¸å¤Ë¡¢À¶¿å»û¤Î¿¹À¶ÈÏ´Ó¼ç¤Î´øÝÝ¤Ë¤è¤êÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
1995Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢´Á»ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£30²óÌÜ¤òµÇ°¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kanken.or.jp/kotoshinokanji/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤Î´Á»ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£