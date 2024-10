日本サッカー協会(JFA)は1日、日本女子代表(なでしこジャパン)の試合に話題のガールズグループ『ME:I』が来場することが決定したと発表した。来場する試合は26日に国立競技場で開催されるMIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024の韓国女子代表戦。JFAは公式サイトで「試合を盛り上げていただくパフォーマンス等の詳細は決定次第、お知らせする予定です」とした。

話題のガールズグループ「ME:I」の来場が決定 MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024 なでしこジャパン(日本女子代表) vs 韓国女子代表【10.26( #jfa #daihyo #nadeshiko #みんななでしこ https://t.co/HKoJoS1CkE — 日本サッカー協会 (@JFA) October 1, 2024

ME:Iは日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で、番組最多1万4千人を勝ち抜いた11人によって結成されたガールズグループ。今年4月にシングル『MIRAI』でデビューし、9月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演するなど、デビュー1年目から頭角を現している。