ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、まるでお店の看板みたいなオシャレさの、ディズニーデザイン「切り絵のようなアイアンドアフック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「切り絵のようなアイアンドアフック」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,990円(税込)

適応サイズ:厚さ約3〜3.4cmのドア、上部の隙間が3mm以上必要です

主材:スチール(粉体塗装)

耐荷重:約5kg

付属品:キズ防止シール

※ガラス戸へのご使用はお避け下さい。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

© Disney

キャラクターを印象的にデザインしたドアフック。

ドアをおしゃれに演出するインテリアアイテムで、子ども部屋や寝室のドアに掛けるだけで可愛くセンスアップします。

まるで、ヨーロッパのお店のような雰囲気でドアを演出!

スカーフなどの軽いものであれば掛けることができます。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ミッキー&ミニー

© Disney

サイズ:幅約24cm、奥行き約1.5cm、高さ約20.6cm

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフのドアフック。

仲良く向かい合ってポーズをきめているキュートなシルエットに胸きゅん☆

下部には中央にハートをあしらったロゴもデザインされています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズ:幅約24cm、奥行き約1.5cm、高さ約20.6cm

「くまのプーさん」デザインのドアフック。

100エーカーの森の中を手をつないで歩いている「くまのプーさん」と「クリストファー・ロビン」のシルエットが素敵!

眺めているだけでほっこりとした気分になれそう。

シンデレラ

© Disney

サイズ:幅約24cm、奥行き約1.5cm、高さ約24.2cm

『シンデレラ』デザインのドアフック。

お城モチーフがエレガントで上品!

お城の周りがサークル状に囲われているのもポイントです。

ティンカー・ベル

© Disney

サイズ:幅約24cm、奥行き約1.5cm、高さ約20.6cm

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのドアフック。

夜空を飛んでいる「ティンカー・ベル」のアートが型抜きになっていてチャーミング☆

まわりにはピクシーダストも舞っています。

ドアフックは、約3僉3.4僂離疋△縫札奪伐椎宗

ただし、上部の隙間が3mm以上必要です。

© Disney

<使用イメージ>

オシャレなだけではなく、軽いものであれば掛けることができるので実用性もバッチリ。

© Disney

スカーフやマフラー、帽子などをサッと掛けておくことができます。

シルエットデザインなので、どのようなインテリアとも相性抜群!

まるでお店の看板みたいなおしゃれさの、ディズニーデザイン「切り絵のようなアイアンドアフック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンデレラやティンカー・ベルなど全4種!ベルメゾン ディズニー「切り絵のようなアイアンドアフック」 appeared first on Dtimes.