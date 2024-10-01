¡ÚÂ®Êó¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ ÀÐÇËÌÐ»á¤òÂè102ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤Ø
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯½°µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î½°µÄ±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¤¹¡£Â³¡¹¤ÈÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤¹¤Ç¤ËÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤â1É¼Åê¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤¬±ÇÁü¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÂè102ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¸å¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÁíÍý´±Å¡¤ËÆþ¤ê¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÐ°æÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ÕÎ½Ì¾Êí¤òÈ¯É½¤·¹Äµï¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÆüÌë¤Ë¤Ïº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÇÏ¾ìÂåÉ½¤ò¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÏÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÅÞ¤ÎÂåÉ½¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î½°µÄ±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¤¹¡£Â³¡¹¤ÈÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤¹¤Ç¤ËÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤â1É¼Åê¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤¬±ÇÁü¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È»²µÄ±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÂè102ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¸å¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÁíÍý´±Å¡¤ËÆþ¤ê¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÐ°æÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ÕÎ½Ì¾Êí¤òÈ¯É½¤·¹Äµï¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÆüÌë¤Ë¤Ïº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÇÏ¾ìÂåÉ½¤ò¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÏÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÅÞ¤ÎÂåÉ½¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£