Ê¸²ÊÁê¡¢ºÇ¸å¤Î²ñ¸«¤ÇµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¸ÀµÚ
¡¡Âç¿Ã¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¹»³Àµ¿ÎÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï1Æü¡¢ºßÇ¤Ãæ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¹»³»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬2·î¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤«¤é¿äÁ¦¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤âÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¡¢Í§¹¥ÃÄÂÎ¤Î¿äÁ¦³ÎÇ§½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡À¹»³»á¤Ï1Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«¿È¤È¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¶µÃÄÂ¦¤¬¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î·Á¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¹»³»á¤ÎºßÇ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯10·î¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¶µÃÄ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤òÅìµþÃÏºÛ¤ËÀÁµá¤·¤¿¡£¡Ê»³ËÜÃÎ²Â¡Ë