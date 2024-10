アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」に、ランチタイム限定で、ライブロブスターをお得に楽しめる2名向けのセットメニューが登場!

レギュラーサイズのライブロブスターのほかシュリンプサラダ、アペタイザー、ロブスターフォンデュ、ワタリガニのトマトパスタがセットになった豪華なメニューです☆

レッドロブスター「ランチ ライブロブスターセット」

価格:12,089円(税込)

※平日・土日問わずランチタイムであれば注文可能

発売日:2024年10月1日(火)

セット内容:シュリンプサラダ×2、本日のアペタイザー×2、ロブスターフォンデュ×2、ワタリガニのトマトパスタ、ライブロブスター(Rサイズ)(スチームorオーブン)

販売店舗:レッドロブスター16店舗(お台場・須磨海浜公園・ユニバーサル・シティウォーク大阪・ハウステンボス・沖縄北谷の5店舗は未実施)

レッドロブスターに、ランチタイム限定で、ライブロブスターをお得に楽しめる「ランチ ライブロブスターセット」が登場。

前菜からメインまでついた「迷ったらこちらを選べば間違いなし!」なメニューです。

お祝い事や何か良いことがあったときや、素敵な昼下がりに、ゆったりと贅沢なランチを楽しみたいときにもぴったり。

グランドメニューの中から好きなメニューと組み合わせてオリジナルのセットを作るのもおすすめです。

レッドロブスターに、お得なランチ限定セットが登場。

「ランチ ライブロブスターセット」は、2024年10月1日(火)より発売です☆

